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  • Сделка по продаже SsangYong Motor сорвалась, компания ищет нового покупателя-спасителя

Сделка по продаже SsangYong Motor сорвалась, компания ищет нового покупателя-спасителя

29.03.2022 481 0 0

Многострадальная компания SsangYong Motor, с 2020 года находящаяся в предбанкротном состоянии, вновь оказалась на выданье после неудачной попытки обрести нового владельца в лице Edison Motors.

 

Некогда известная в России южнокорейская компания SsangYong с 2011 года на 74,65% принадлежит индийской Mahindra & Mahindra. За прошлое десятилетие SsangYong, несмотря на рост в мире спроса на машины сегмента SUV, не смогла добиться сколь-нибудь заметных успехов и генерировала убытки. В 2020 году SsangYong на фоне пандемии COVID-19 и спада продаж оказалась в совсем уж бедственном положении, а Mahindra & Mahindra не смогла помочь ей деньгами, необходимыми для запуска антикризисной программы, и решила избавиться от неудачливой южнокорейской «дочки». Подходящих покупателей на долю Mahindra & Mahindra оперативно найти не удалось, в конце 2020 года в SsangYong решением Сеулького суда по делам о банкротстве введено внешнее управление.

Осенью прошлого года в результате конкурса был определён новый потенциальный владелец SsangYong — южнокорейский консорциум во главе с Edison Motors. В начале этого года суд одобрил сделку о покупке, а на этой неделе выяснилось, что сделка сорвалась: Automotive News Europe и другие деловые СМИ сообщили, что Edison Motors сотоварищи не внесли в срок, а именно к 25 марта, остаток оговоренной суммы, а именно 224 млн долларов из 256 млн. То есть покупатели осилили только небольшой аванс, а полную сумму найти не смогли. По слухам, консорциум, куда помимо Edison Motors входили инвестиционные фонды Keystone Private Equity и Korea Corporate Government Improvement (KCGI), просто распался, а сама Edison Motors сделку не потянула. Теперь внешний управляющий будет искать для SsangYong нового покупателя.

Напомним, что сделка с Edison Motors сразу показалась нам сомнительной — о прошлом этой южнокорейской компании было мало что известно, зато СМИ охотно цитировали её наполеоновские планы на будущее — «догнать и перегнать Tesla» и менее чем за десять лет и стать «Apple от автоиндустрии». Мировой опыт доказывает, что подобное шапкозакидательство ничем хорошим не заканчивается. Для SsangYong, которая делает в целом очень достойные автомобили, срыв сделки с Edison Motors, на наш взгляд, хорошая новость: конечно, есть риск ликвидации, но будем надеяться, новый, достойный покупатель с внятной стратегией развития и живыми деньгами найдётся.

Несмотря на подвешенный статус по части собственника жизнь в SsangYong Motor продолжается, недавно компания завершила вторую фазу обновления пикапа Rexton Sports, работа на ключевых рынках не остановлена, но Россия в их число, к сожалению, не входит — южнокорейская марка окончательно покинула нашу страну в 2019 году. В 2021 году глобальные продажи автомобилей SsangYong составили 84 496 шт., что на 21% меньше, чем в 2020-м.

бизнес SsangYong

 

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