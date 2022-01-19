Рамный пикап SsangYong Rexton Sports стал мощнее и богаче

В начале января стало известно о том, что у SsangYong все же будет новый владелец: им станет корейская фирма Edison Motors. Об этой компании мы уже рассказывали, из интересного – планы завалить рынок электротехникой. Но у SsangYong пока лишь одна «электричка», да и та из «традиционного» кроссовера Korando. Основную же кассу марке на родине делают рамный пикап Rexton Sports и его растянутая версия Khan: это бестселлеры SsangYong, всего в прошлом году продано 25 813 автомобилей. Рестайлинг грузовики пережили весной 2021-го, однако технику тогда не тронули, хотя родственному внедорожнику Rexton, который обновился ранее, достался более мощный мотор. Теперь же добрались и до «начинки» пикапов, а вдобавок Rexton Sports и Khan обрели новое оборудование.

SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 1 / 3 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 2 / 3 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 3 / 3

Итак, турбодизель 2.2 отныне выдает 202 л.с. вместо 181-187 л.с., причем мощность больше не зависит от коробки передач (прежде слабее был Rexton Sports с «механикой»). Но максимальный крутящий момент увеличен только для машин с «автоматом»: теперь 441 Нм против 400 Нм у стандартного дореформенного пикапа и 420 Нм у версии Khan. Показатель для Rexton Sports-2022 с шестиступенчатой «механикой» — прежние 400 Нм (Khan бывает только с АКП). При этом новый восьмиступенчатый «автомат», который есть у чисто пассажирского Рекстона, пикапам не достался – у них все так же шестиступенчатая коробка от Aisin. Оба грузовика доступны как с задним, так и с полным приводом.



SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 1 / 2 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 2 / 2

Еще у грузовых версий вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель, а комплекс безопасности ADAS теперь включает 16 систем вместо прежних девяти. В частности, этот набор пополнили система удержания в полосе движения и система предотвращения столкновений в «слепых» зонах. Как и прежде, в арсенале пикапов также значатся адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и камеры кругового обзора. Обновка в салоне – виртуальная «приборка».



SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 1 / 2 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 2 / 2

Кроме того, SsangYong Rexton Sports Khan обзавелся особым исполнением Expedition (оно же на заглавном фото). «Фишки» такого варианта – черные радиаторная решетка и 20-дюймовые колеса, «брус» на переднем бампере, накладки на капоте, подножки и эмблема с названием спецверсии.



SsangYong Rexton Sports Khan Expedition 1 / 2 SsangYong Rexton Sports Khan Expedition 2 / 2

Длина стандартного Rexton Sports равна 5095 мм, расстояние между осями – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры Rexton Sports Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого варианта – 1300 мм, растянутого – 1610 мм. Оба грузовика «в базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. В первом случае грузоподъемность Khan составляет 500 кг (стандартного пикапа – 400 кг), во втором – 700 кг.



Обновленный короткий пикап стоит от 25 190 000 вон (около 1 615 000 рублей по текущему курсу), Khan обойдется минимум в 29 900 000 вон (1 917 000 рублей), а цена Khan Expedition – 39 850 000 вон (2 555 000 рублей).