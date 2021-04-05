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  • Обновлённый пикап SsangYong Rexton Sports полностью рассекречен: дизель мощнее не стал

Обновлённый пикап SsangYong Rexton Sports полностью рассекречен: дизель мощнее не стал

05.04.2021 556 0 0

Грузовик корейской марки теперь выглядит агрессивнее, внутри тоже есть обновки, хотя они и скромные. А вот техника, в отличие от родственного внедорожника Rexton, прежняя.

 

Мы уже не раз рассказывали о бедственном положении марки SsangYong, так что напомним лишь вкратце: в конце прошлого года компания признала, что ей нечем платить по долгам, ее нынешний владелец – индийская Mahindra & Mahindra (ей принадлежит 75%) – вел переговоры с холдингом HAAH Automotive из США о продаже своей доли, но те ни к чему так и не привели. В ближайшее время суд по делам о банкротстве Сеула вроде бы должен обсудить положение корейского автопроизводителя с его кредиторами. Ну а сам SsangYong тем временем продолжает обновление своего модельного ряда. В 2020-м на рынок вышел рестайлинговый рамный вездеход Rexton, а несколько дней назад в Сеть «утекли» фирменные картинки модернизированного родственного пикапа Rexton Sports (он же Musso в некоторых странах). Теперь же грузовик представлен официально, в Корее открыт прием заказов.

Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
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Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
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Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
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Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
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Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
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Как и прежде, у пикапа две версии – стандартная и удлиненная, последняя на родине носит «фамилию» Khan. Дореформенные варианты отличались между собой радиаторными решетками, но после рестайлинга дизайн унифицировали. Сама решетка – новая, огромная, с серебристыми горизонтальными полосками, благодаря ей пикап выглядит агрессивнее предшественника. Брутальности придают и черные пластиковые накладки на колесных арках, аналогичного цвета вставка на корме, вдобавок появились подножки. Вместо узких противотуманок отныне светодиодные вертикальные блоки. Фары менять не стали, у задних фонарей тоже прежняя форма, но начинка – другая. Еще грузовику достались диски нового дизайна (17-, 18- или 20-дюймовые). Исполнение Khan можно опознать по соответствующим надписям спереди и сзади.

Обновленный SsangYong Rexton Sports
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Обновленный SsangYong Rexton Sports
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Обновленный SsangYong Rexton Sports
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Обновленный SsangYong Rexton Sports
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На габаритах пикапа рестайлинг не сказался. Длина Rexton Sports все так же равна 5095 мм, расстояние между осями – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры Rexton Sports Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого варианта – 1300 мм, растянутого – 1610 мм. Оба грузовика «в базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. В первом случае грузоподъемность Khan составляет 500 кг (стандартного пикапа – 400 кг), во втором – 700 кг.

Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan
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Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan
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Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan
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Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan
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В салоне почти без перемен. Единственная заметная обновка – ручки в стойках лобового стекла. Кстати, рестайлинговый внедорожник SsangYong Rexton обрел виртуальную «приборку», но пикапу такая не досталась, а 7-дюймовый экран между приборами был у грузовика и раньше. Еще в арсенале Rexton Sports/Khan значатся мультимедиа-система с тачскрином диагональю 9,2 дюйма, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар, предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
1 / 4
Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
2 / 4
Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
3 / 4
Обновленные SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan
4 / 4

Донорский вездеход Rexton после модернизации стал мощнее – отдача турбодизеля 2.2 выросла со 187 до 202 л.с. А еще внедорожник получил восьмиступенчатый «автомат» (он пришел на смену мерседесовской 7АКП). Однако у пикапа вся техника прежняя: короткому Rexton Sports с шестиступенчатой «механикой» положен 181-сильный дизель 2.2, с 6АКП от Aisin – 187-cильный вариант, а для Khan предусмотрена только последняя связка. При этом максимальный крутящий момент мотора удлиненного грузовика составляет 420 Нм вместо 400 Нм у короткого. Привод – задний или полный.

Обновленный SsangYong Rexton Sports

Обновлённый SsangYong Rexton Sports стоит от 24 390 000 вон, что эквивалентно примерно 1 655 000 рублей по текущему курсу. Rexton Sports Khan обойдется минимум в 28 560 000 вон (около 1 938 000 рублей). 

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