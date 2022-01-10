Терпящая бедствие компания SsangYong обрела на родине нового владельца

После десятилетия под контролем индийской Mahindra & Mahindra компания SsangYong Motor переходит под контроль южнокорейского консорциума во главе с Edison Motors — производителя лёгких грузовиков и автобусов, мечтающего о славе Tesla и Apple.

Компания SsangYong объявила дефолт по долгам в конце 2020 года, после того как владевшая ей индийская компания Mahindra & Mahindra в условиях спада продаж и пандемии COVID-19 оказалась выделить убыточной южнокорейской «дочке» деньги на развитие. Сеульский суд по делам о банкротстве ввёл в SsangYong внешнее управление, наложил мораторий на распродажу активов, после чего начался поиск потенциальных покупателей доли Mahindra & Mahindra (74,65%) в южнокорейской компании. Лишь к октябрю 2021-го определился приоритетный покупатель — местный консорциум во главе Edison Motors, и вот сегодня деловые СМИ (в частности Reuters и The Korea Economic Daily) сообщили, что суд одобрил сделку. Сумма сделки составила 304,8 млрд вон или 256 млн американских долларов в переводе по текущему курсу.

The Korea Economic Daily уточняет, что в итоге консорциум получит в распоряжение 95% акций SsangYong. Помимо Edison Motors в этот консорциум входят инвестиционные фонды Keystone Private Equity и Korea Corporate Government Improvement (KCGI), а также производитель электроники Semisysco Co. К 1 марта Edison Motors обещает представить план развития SsangYong Motor.

По итогам 2021 года глобальные продажи автомобилей SsangYong составили 84 496 шт., что на 21% меньше, чем в 2020-м. Бόльшая часть машин реализована на домашнем южнокорейском рынке (56 363 шт.), продажи на европейском рынке, на который SsangYong в последние годы очень рассчитывала, составили около 10 тысяч единиц (точных данных пока нет). Финансовые показатели за полный 2021 год пока не подсчитаны, а по итогам первых трёх кварталов операционный убыток SsangYong составил 238 млрд вон или 200 млн долларов.

Даже находясь в подвешенном состоянии SsangYong умудрилась в прошлом году анонсировать две новинки, обновить пикап Rexton Sports и вывести на рынок электрический кроссовер Korando e-Motion, а вот что будет дальше, неизвестно. Edison Motors — во всех смыслах тёмная лошадка на рынке (компания буквально так себя позиционирует), существующая с 1998 года и начинавшая с производства композитных панелей для железнодорожной техники. Сегодня Edison Motors производит автобусы (дизельные, электрические и газовые), а также лёгкие электрические бескапотные грузовички типа Hyundai Porter.

В ближайшие десять лет Edison Motors планирует стать «Apple от автоиндустрии» и завалить мир высококачественной электротехникой: на сайте компании анонсированы электрические спорткары, вэны, кроссоверы, роскошные седаны, грузовики, тракторы и коммунальная техника, электрические летательные аппараты (пассажирские и грузовые) и роскошные электрические яхты. Как в этот новый дивный мир впишется SsangYong, на данный момент известный исключительно как производитель внедорожников, пикапов и кроссоверов, пока можно только гадать.

