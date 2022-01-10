Бизнес ×
  • Терпящая бедствие компания SsangYong обрела на родине нового владельца

Терпящая бедствие компания SsangYong обрела на родине нового владельца

10.01.2022 120 0 0

После десятилетия под контролем индийской Mahindra & Mahindra компания SsangYong Motor переходит под контроль южнокорейского консорциума во главе с Edison Motors — производителя лёгких грузовиков и автобусов, мечтающего о славе Tesla и Apple.

 

Компания SsangYong объявила дефолт по долгам в конце 2020 года, после того как владевшая ей индийская компания Mahindra & Mahindra в условиях спада продаж и пандемии COVID-19 оказалась выделить убыточной южнокорейской «дочке» деньги на развитие. Сеульский суд по делам о банкротстве ввёл в SsangYong внешнее управление, наложил мораторий на распродажу активов, после чего начался поиск потенциальных покупателей доли Mahindra & Mahindra (74,65%) в южнокорейской компании. Лишь к октябрю 2021-го определился приоритетный покупатель — местный консорциум во главе Edison Motors, и вот сегодня деловые СМИ (в частности Reuters и The Korea Economic Daily) сообщили, что суд одобрил сделку. Сумма сделки составила 304,8 млрд вон или 256 млн американских долларов в переводе по текущему курсу.

The Korea Economic Daily уточняет, что в итоге консорциум получит в распоряжение 95% акций SsangYong. Помимо Edison Motors в этот консорциум входят инвестиционные фонды Keystone Private Equity и Korea Corporate Government Improvement (KCGI), а также производитель электроники Semisysco Co. К 1 марта Edison Motors обещает представить план развития SsangYong Motor.

По итогам 2021 года глобальные продажи автомобилей SsangYong составили 84 496 шт., что на 21% меньше, чем в 2020-м. Бόльшая часть машин реализована на домашнем южнокорейском рынке (56 363 шт.), продажи на европейском рынке, на который SsangYong в последние годы очень рассчитывала, составили около 10 тысяч единиц (точных данных пока нет). Финансовые показатели за полный 2021 год пока не подсчитаны, а по итогам первых трёх кварталов операционный убыток SsangYong составил 238 млрд вон или 200 млн долларов.

Даже находясь в подвешенном состоянии SsangYong умудрилась в прошлом году анонсировать две новинки, обновить пикап Rexton Sports и вывести на рынок электрический кроссовер Korando e-Motion, а вот что будет дальше, неизвестно. Edison Motors — во всех смыслах тёмная лошадка на рынке (компания буквально так себя позиционирует), существующая с 1998 года и начинавшая с производства композитных панелей для железнодорожной техники. Сегодня Edison Motors производит автобусы (дизельные, электрические и газовые), а также лёгкие электрические бескапотные грузовички типа Hyundai Porter.

В ближайшие десять лет Edison Motors планирует стать «Apple от автоиндустрии» и завалить мир высококачественной электротехникой: на сайте компании анонсированы электрические спорткары, вэны, кроссоверы, роскошные седаны, грузовики, тракторы и коммунальная техника, электрические летательные аппараты (пассажирские и грузовые) и роскошные электрические яхты. Как в этот новый дивный мир впишется SsangYong, на данный момент известный исключительно как производитель внедорожников, пикапов и кроссоверов, пока можно только гадать.

бизнес SsangYong

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине? Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтом... 1022 0 8 07.01.2022
Статьи / Авто недели Претензии на бизнес в кузове хэтчбек: стоит ли покупать Opel Signum за 500 тысяч рублей Помните скользкую дорожку, по которой пошли французы, выпустив в свое время Renault Vel Satis? Немцы из Opel в начале двухтысячных тоже решились на такой эксперимент, выпустив большой хэтчб... 3582 6 3 04.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI Джетте на нашем рынке не повезло. Многие считали её всего лишь Поло-переростком и не воспринимали всерьёз. Некоторые полагали, что если денег мало, то лучше купить Polo Sedan, а если их мног... 6642 58 3 04.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18538 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11475 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11316 16 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings