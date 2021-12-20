SsangYong ещё раз обновил пикап Rexton Sports: теперь по подобию родственного внедорожника

Следом за пассажирским рамным вездеходом Rexton грузовик обзавелся более мощным дизелем. Кроме того, пикап стал богаче.

Терпящая бедствие компания SsangYong готовится сменить владельца: вместо индийского автогиганта Mahindra & Mahindra им может стать малоизвестная в глобальном масштабе корейская фирма Edison Motors (производит электробусы и легкие грузовики). В минувшем месяце было объявлено о подписанном «меморандуме о взаимопонимании», но сама сделка еще не заключена, стороны пока договариваются. Тем временем SsangYong продолжает обновлять свою линейку. Так, в начале декабря полностью рассекретили электрический кросс Korando e-Motion, предназначенный для Европы. А теперь раскрылись посвежевшие рамный пикап Rexton Sports и его растянутая версия Khan, дебютным рынком для которых станет уже родная Корея (за рубежом это Musso и Musso Grand соответственно). Вообще, релиза от SsangYong еще не было, но местные СМИ раздобыли брошюру: по их данным, на рынок такие пикапы выйдут в начале 2022-го.

SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan после весеннего рестайлинга. После нынешней модернизации дизайн менять не стали 1 / 3 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan после весеннего рестайлинга. После нынешней модернизации дизайн менять не стали 2 / 3 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan после весеннего рестайлинга. После нынешней модернизации дизайн менять не стали 3 / 3

К слову, это вторая модернизация для Rexton Sports и Khan за довольно непродолжительное время: в апреле текущего года оба пережили рестайлинг, их дизайн унифицировали. А вот технику реформы тогда не затронули, хотя у родственного пассажирского внедорожника SsangYong Rexton, обновившегося за несколько месяцев до грузовиков, мотор доработали. Теперь же это упущение исправлено.



SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 1 / 2 SsangYong Rexton Sports и Rexton Sports Khan 2 / 2

Итак, Rexton Sports 2022 модельного года предложат с форсированным дизелем 2.2 (у пятидверного Рекстона такой же): у версии с АКП отдача составляет 202 л.с. вместо прежних 187 л.с., максимальный крутящий момент – 441 Нм против 420 Нм. При этом новый восьмиступенчатый «автомат», который имеется у чисто пассажирского Rexton, грузовику не достался, последний все так же будет доступен с 6АКП от Aisin. Шестиступенчатая «механика» вроде бы тоже осталась в строю. К слову, с МКП бывает только «короткий» пикап и он слабее: на актуальной модели дизель выдает 181 л.с. и 400 Нм. Пока непонятно, стал ли мощнее Rexton Sports с механической коробкой.



Салон актуального SsangYong Rexton Sports. У пикапа 2022 модельного года будет полноценная виртуальная приборка

Кроме того, как и у внедорожника, у пикапа вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель, плюс Rexton Sports тоже обзавелся полноценной виртуальной «приборкой», еще улучшены электронные помощники (в частности, доработана система удержания в полосе движения). Все перечисленные обновки достались и растянутому варианту Khan.



SsangYong Rexton Sports Khan

А еще можно будет выбрать новую комплектацию Expedition, ее особенности – выполненные в черном радиаторная решетка и эмблемы марки, иной передний бампер и подножки. Предполагается, что такое исполнение предусмотрено для обоих грузовиков.

Внешний облик базовых пикапов на этот раз менять не стали, то есть и габариты прежние. Длина стандартного Rexton Sports равна 5095 мм, расстояние между осями – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры Rexton Sports Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого варианта – 1300 мм, растянутого – 1610 мм. Оба грузовика «в базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. В первом случае грузоподъемность Khan составляет 500 кг (стандартного пикапа – 400 кг), во втором – 700 кг.