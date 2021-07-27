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  • SsangYong тестирует новый кроссовер: всё ещё мул или не такой уж крутой J100?

SsangYong тестирует новый кроссовер: всё ещё мул или не такой уж крутой J100?

27.07.2021 54 1 0

Полноценная презентация новинки корейской марки должна состояться в следующем году. Если, конечно, производитель выживет.

 

Накануне компания SsangYong распространила дизайн-скетчи брутального SUV с внутризаводским индексом KR10 (он же X200 в англоязычном релизе), а еще раньше, в июне, марка поделилась эскизами другого будущего кросса – J100, который к тому же был объявлен электрокаром. К слову, обе модели выполнены в новом фирменном стиле, названном Powered by Toughness, что можно перевести как «заряженный прочностью». Тем временем в Корее поймали очередной замаскированный кроссовер, фото опубликовано на местной онлайн-площадке Clien: это точно SsangYong, однако какой именно автомобиль тестирует марка?

Вряд ли перед нами KR10/X200, ведь этот кроссовер должен выйти на рынок уже после J100. Но и в том, что папарацци застукали именно «сотку», есть сомнения. Да, спереди машина на фото почти полностью повторяет показанный на картинках электрокросс. Однако наружные зеркала, бока, корма да даже колеса выдают в нем паркетник SsangYong Korando актуального поколения, который производят с 2019-го.

SsangYong J100
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SsangYong J100
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Версий несколько: либо нынешний Korando просто используют в качестве так называемого мула, либо серийный электрический кросс будет сделан из этой модели, ну или же Корандо переживет существенный рестайлинг, хотя непонятно, зачем выпускать разные машины с одним и тем же передком. Кстати, у SsangYong Korando уже есть исполнение с электромотором – e-Motion, но в плане дизайна отличий всего ничего: у «зеленого» паркетника иной передний бампер да заглушка на месте радиаторной решетки. Отметим, у кроссовера на эскизах зеркала крепятся к дверям на отдельных ножках, да и в целом тот SUV выглядит круче – в том числе, за счет оформления задней части.

Актуальный «традиционный» SsangYong Korando и электроверсия e-Motion
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Актуальный «традиционный» SsangYong Korando и электроверсия e-Motion
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Актуальный «традиционный» SsangYong Korando и электроверсия e-Motion
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Актуальный «традиционный» SsangYong Korando и электроверсия e-Motion
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Информации о начинке грядущего J100 пока нет, характеристики Korando e-Motion также еще не раскрыты. При этом известно, что электроверсию собираются отправить в Европу уже осенью 2021-го, а серийная «сотка» должна дебютировать в следующем году. Впрочем, все эти планы будут реализованы лишь в том случае, если тонущему SsangYong все же удастся найти нового собственника взамен индийской Mahindra. Как сообщалось ранее, давно присматривающийся к компании американский стартап HAAH Automotive Holdings, по предварительным данным, тоже скоро станет банкротом, но при этом его основатель уже создал новую фирму – через нее-то он вновь попытается купить корейского производителя.

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1 комментарий
27.07.2021 21:42
BlackLynx

J100 явный плод незаконной любви Land Rover, Jeep и FJ Cruiser.

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