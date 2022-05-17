Новинки ×
  • Брутальный кроссовер SsangYong Torres призван вытянуть марку из кризиса

Брутальный кроссовер SsangYong Torres призван вытянуть марку из кризиса

17.05.2022 71 0 0

Ожидается, что на первом этапе предложат SUV с бензиновым мотором, позже должна подтянуться полностью электрическая версия.

 

В конце 2020 года компания SsangYong признала, что ей нечем платить по долгам, ведь несколькими месяцами раньше индийский концерн Mahindra & Mahindra, которому принадлежит почти 75% акций корейской марки, отказался ее финансировать. Затем начались поиски нового владельца. Так, в 2021-м сообщалось о том, что ведутся переговоры с американским холдингом HAAH Automotive, однако они ни к чему не привели. В прошлом же году объявили, что покупатель все же найден: им должна была стать корейская фирма Edison Motors (выпускает электробусы и легкие грузовики), но в марте 2022-го стало известно, что и эта сделка сорвалась. В общем, поиски инвесторов продолжаются, ну а чтобы выглядеть привлекательнее в их глазах, SsangYong анонсировал премьеру нового кроссовера.

Первые эскизы SUV, который носит внутризаводской индекс J100, появились еще в июне прошлого года, теперь же опубликованы свежие фирменные изображения готовой к производству машины. Вдобавок компания озвучила имя модели: как и предполагали местные СМИ, кросс назвали Torres. При этом в SsangYong отметили, что свое имя SUV получил в честь Торрес-дель-Пайне, национального парка в Чили. В линейке марки новинка займет нишу между паркетником Korando и рамным внедорожником Rexton.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

У Torres довольно брутальный облик: кроссовер получил массивные бамперы и крупные колеса, на радиаторной решетке красуются вертикальные «клыки». На корме – выпуклость, хотя крепление для запаски отсутствует. Ручка на багажной двери намекает на то, что та открывается в сторону (но пока это не подтверждено). Корейские профильные СМИ пишут, что у Торреса несущий кузов.

Напомним, прежде компания описывала свой будущий кроссовер как электрокар, однако позже выяснилось, что индекс J100 присвоен «традиционному» варианту: местные медиа полагают, что такую модель предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5. Впрочем, чисто электрическая версия тоже в планах – она обозначена как U100, «зеленый» SsangYong Torres должен дебютировать в следующем году.

Полноценная презентация нового SsangYong Torres пройдет в июне-июле.

кроссовер авторынок новинки SsangYong SsangYong Torres

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Планка, конструктор, распил: что это такое и почему не стоит их покупать Иногда в объявлениях о продаже автомобилей – обычно праворульных – можно встретить комментарии: «не распил», «не планка», «не конструктор». Что означают эти понятия, почему они считаются пло... 485 0 0 16.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mazda CX-5 I Вы подыскиваете практичный, динамичный и надежный кроссовер, денег у вас не очень много, а китайским маркам вы пока не доверяете? Тогда почему бы не обратиться на вторичный рынок и не поиска... 5836 1 0 15.05.2022
Статьи / Тесты Безлимитные дюймы: угадываем быстрые машины по оригинальным колесным дискам Как вроде бы утверждал Генри Форд, 80% красоты автомобиля – это его колёса. И чем дороже автомобиль, тем важнее становится эта аксиома. Мы уже предлагали вам угадать машину по её дискам и... 1278 0 22 14.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24166 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16815 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11573 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings