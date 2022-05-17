Брутальный кроссовер SsangYong Torres призван вытянуть марку из кризиса

В конце 2020 года компания SsangYong признала, что ей нечем платить по долгам, ведь несколькими месяцами раньше индийский концерн Mahindra & Mahindra, которому принадлежит почти 75% акций корейской марки, отказался ее финансировать. Затем начались поиски нового владельца. Так, в 2021-м сообщалось о том, что ведутся переговоры с американским холдингом HAAH Automotive, однако они ни к чему не привели. В прошлом же году объявили, что покупатель все же найден: им должна была стать корейская фирма Edison Motors (выпускает электробусы и легкие грузовики), но в марте 2022-го стало известно, что и эта сделка сорвалась. В общем, поиски инвесторов продолжаются, ну а чтобы выглядеть привлекательнее в их глазах, SsangYong анонсировал премьеру нового кроссовера.

Первые эскизы SUV, который носит внутризаводской индекс J100, появились еще в июне прошлого года, теперь же опубликованы свежие фирменные изображения готовой к производству машины. Вдобавок компания озвучила имя модели: как и предполагали местные СМИ, кросс назвали Torres. При этом в SsangYong отметили, что свое имя SUV получил в честь Торрес-дель-Пайне, национального парка в Чили. В линейке марки новинка займет нишу между паркетником Korando и рамным внедорожником Rexton.



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У Torres довольно брутальный облик: кроссовер получил массивные бамперы и крупные колеса, на радиаторной решетке красуются вертикальные «клыки». На корме – выпуклость, хотя крепление для запаски отсутствует. Ручка на багажной двери намекает на то, что та открывается в сторону (но пока это не подтверждено). Корейские профильные СМИ пишут, что у Торреса несущий кузов.



Напомним, прежде компания описывала свой будущий кроссовер как электрокар, однако позже выяснилось, что индекс J100 присвоен «традиционному» варианту: местные медиа полагают, что такую модель предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5. Впрочем, чисто электрическая версия тоже в планах – она обозначена как U100, «зеленый» SsangYong Torres должен дебютировать в следующем году.



Полноценная презентация нового SsangYong Torres пройдет в июне-июле.