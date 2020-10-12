Alieno Arcanum — сельский гиперкар из Болгарии: 24 мотора, 5221 л.с. и 8880 Нм

Эта новость отлично смотрелась бы 1 апреля, но, кажется, фирма Alieno из болгарского села Слаштен всерьёз вознамерилась выпускать электрический гиперкары с лучшими в мире характеристиками и уже принимает на них предзаказы. За топ-версию RP5 просят 1,5 млн евро.

Фирму Alieno Ltd основал в 2015 году Ахмед Мерчев, он же гендиректор, он же главный конструктор. Фирма уверяет, что в кратчайшие сроки (от 18 до 30 месяцев) изготовит для своих заказчиков электрические гиперкары Arcanum с совершенно фантастическими техническими характеристиками. Название фирмы отсылает к «инопланетянам» или «чужим», название модели Arcanum — к латинскому слову «тайна» или «секрет» (название кроссовера Renault Arkana — того же происхождения).

Предусмотрены четыре версии Arcanum мощностью 2610, 3481, 4351 и 5221 л.с. Самая мощная выдаёт 8880 Нм крутящего момента и снабжена 24 компактными электромоторами (по 6 штук на каждое колесо). Питание происходит от суперконденсаторов и инновационной графеновой батареи ёмкостью от 60 до 180 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — 1020 км. Максимальная мощность зарядки — 2700 кВт! Терминалов такой мощности пока не существует, но когда появятся, то зарядить от них батарею Alieno можно будет всего за 4 минуты, от более «земного» 350-киловаттного терминала — за 30 минут.



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Кузов Arcanum снабжён активными аэродинамическими элементами и пропорциями напоминает Lamborghini Sian. В основе болгарского гиперкара лежит углепластиковый монокок. Наружные панели — из карбон-кевлара. Шасси — полноуправляемое. Подвеска — типа пуш-род «по кругу» с электронными амортизаторами и возможностью изменения дорожного просвета. Абсолютно все элементы «роботизированы» и контролируются искусственным интеллектом. Динамические характеристики топ-версии пока не объявлены. Максимальная скорость 2610-сильного Arcanum — 488 км/ч.



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Интерьер Arcanum — это скопище экранов, обрушивающих на водителя и единственного пассажира лавину информации. На случай ДТП имеются восемь подушек безопасности, но от аварии, по идее, должен застраховать всевидящий искусственный интеллект, в распоряжении которого 17 камер, восемь радаров, один лидар и ещё ворох прочих сенсоров и датчиков.



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Больше всего впечатляют, впрочем, не заявленные характеристики, а фотографии завода Alieno, который строится в деревне Туховишта (находится недалеко от штаб-квартиры в Слаштене): стоящий в чистом поле дополнительный автоклав с ржавыми кромками и девять роботов Kuka в сарайчике. Основой автоклав выглядит более-менее презентабельно, но как-то сиротливо. Как в таких условиях может родиться чудо-машина, можно только гадать.



Есть ли у фирмы Alieno хоть один живой клиент, неизвестно, но если есть, то мы бы очень хотели на него посмотреть. Шансы увидеть живой Arcanum, на наш взгляд, примерно такие же, как шансы увидеть живых инопланетян. Но, как говорится, не будем терять надежду.

