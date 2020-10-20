Bugatti, давай до свидания: SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире

На счету компании SSC North America из города Ричланд (штат Вашингтон) уже есть один рекорд скорости в классе серийных машин: до 2010 его удерживал гиперкар Ultimate Aero (412 км/ч), после чего это достижение перекрыл Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/ч. В 2017 году самым быстрым серийным автомобилем стал Koenigsegg Agera RS — 447 км/ч. В 2019-м почётный титул вернулся к Bugatti: модель Chiron Super Sport 300+ сумела разогнаться до 490 км/ч.

В феврале этого года SSC представила свою новинку, гиперкар Tuatara, и сразу же пообещала новый рекорд скорости. Сказано — сделано: 10 октября британский гонщик Оливер Уэбб за рулём Tuatara сумел близ городка Парамп (штат Невада) на 7-километровом прямолинейном участке региональной автострады №160 разогнаться до 508,73 км/ч — это, по правилам установления рекордов, средняя скорость из двух попыток, совершённых в разных направлениях трассы в течение одного часа. Абсолютный же максимум Tuatara в одной из двух попыток — 532,93 км/ч, причём Уэбб утверждает, что если бы не боковой ветер, то Tuatara смог бы ехать ещё быстрее.



Джерод Шелби, основатель SSC North America, и гонщик Оливер Уэбб с табличкой максимальной скорости гиперкара Tuatara.

Теперь SSC официально заявляет, что «максималка» Tuatara — 316 миль/ч или 508 км/ч. Время разгона до первой «сотни» по-прежнему держится в секрете — его, вероятно, придётся замерить самостоятельно одному из первых владельцев Tuatara.



Напомним, что SSC намерена выпустить всего 100 экземпляров Tuatara по цене от 1 625 000 долларов. Над дизайном углепластикового кузова работал знаменитый итальянский маэстро Джейсон Кастриота, а над аэродинамикой колодовали специалисты из аэрокосмической области, благодаря которым с х Tuatara составляет всего 0,279 (у Bugatti Chiron — 0,38).



В движение SSC Tuatara приводится 5,9-литровым бензиновым V8 с двумя турбокомпрессорами, выдающим максимальные 1774 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач итальянской фирмы CIMA.



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Долго ли продержится рекорд SSC Tuatara? Bugatti ещё в прошлом году заявила, что больше не будет повышать планку, а теперь судьба французской марки и вовсе под вопросом — концерн Volkswgaen выставил её на продажу вместе с другими токсичными активами в лице Lamborghin﻿i и Ducati.



Год назад о планах установить рекорд скорости в классе серийных машин заявила американская фирма Hennessey Performance, что разрабатывает собственный гиперкар Venom F5, плановая мощность которого недавно повысилась до 1842 л.с. — шансы определённо есть. Поднять ставки может также греческий гиперкар Spyros Panopoulos Chaos мощностью 3000 л.с., но он пока официально не представлен — ждём.

