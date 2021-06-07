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  • BMW готовит 7 Series нового поколения: седан проехался на камеру

BMW готовит 7 Series нового поколения: седан проехался на камеру

07.06.2021 230 0 0

Ожидается, что «четырёхдверка» баварской марки следующей генерации появится на европейском рынке в 2023 году.

 

Актуальное шестое поколение BMW 7 series (в кузове G11/G12) было представлено в 2015 году, а в 2019-ом баварцы начали выпускать рестайлинговую модель, которая получила заметные внешние обновления. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году на старосветском рынке «семёрка» разошлась тиражом в 6346 экземпляров, что на 31,4% меньше, чем в 2019-ом (спад отчасти объясняется последствиями пандемии коронавируса).

На фото: прототип BMW 7 series нового поколения

Ещё в прошлом году было известно о том, что сейчас немецкая компания занимается разработкой автомобиля следующей генерации. Сейчас прототипы будущей новинки находятся на стадии дорожных испытаний: недавно фотошпионы подловили замаскированный экземпляр на тестах, которые проходят в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Пока что камуфляжная плёнка продолжает скрывать новинку практически полностью. Ожидается, что внешность будущего седана окажется современной, однако будет иметь некий «налёт» ретро. Предположительно, новинка разделит некоторые черты с относительно недавно представленным кроссовером BMW iX.

У автомобиля будет большая колёсная база (расстояние между осями пока не уточняется), что обеспечит просторный салон. Интерьер, судя по «шпионскому» фото, будет весьма богатым: на снимке можно разглядеть несколько больших экранов. Судя по всему, один из них выполняет роль «виртуального» щитка приборов, а второй является тачскином информационно-развлекательной системы.

По данным издания, баварская компания в ходе разработки модели 7 series нового поколения решила сделать ставку на электрификацию, но при этом в линейке по-прежнему останется ассортимент бензиновых и дизельных двигателей. В гамме ожидаются так называемые «мягкие гибриды» с 48-вольтовым «электродовеском» (MHEV), пара подключаемых гибридных вариантов (PHEV), а также полностью электрическая версия «семёрки» (вероятно, её название будет BMW i7).

Вероятно, BMW 7 series седьмой генерации дебютирует где-то в 2022 году, а в продажу в Европе новинка поступит не ранее 2023 года. Цен, даже ориентировочных, пока нет. Отметим, на домашнем рынке актуальную версию «семёрки» сейчас можно купить не менее чем за 91 700 евро, что эквивалентно примерно 8,12 млн рублей по текущему курсу.

В конце прошлого года дизайнер Kolesa.ru создал рендеры, которые демонстрировали, какой может оказаться внешность BMW 7 series нового поколения. Предполагалось, что головная оптика у новинки может стать «двухэтажной», а решётка радиатора будет размещена ниже, чем у нынешней «семёрки». Предполагается, что фонари изменят свою форму и будут выполнены в духе кроссовера iX .

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