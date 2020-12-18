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Новая BMW 7 серии: первые изображения

18.12.2020 3619 0 1

Немецкая компания проводит испытания полностью нового представительского седана, и, судя по шпионским фотографиям, он получит весьма оригинальный внешний вид. Онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть автомобиль.

 

Нынешняя «семёрка» в кузове G11/G12 была представлена в 2015 году, а с прошлого года на конвейер встала рестайлинговая модель, которая существенно обновилась внешне. Теперь же готовится совершенно новый автомобиль, который наверняка многих удивит своей внешностью. Пока у нас в распоряжении есть лишь фотографии сильно закамуфлированных образцов, однако и на них уже можно разглядеть некоторые детали. Первое, что обращает на себя внимание – значительно более низко расположенные блок фар. Скорее всего, они будут не одиноки, и к ним добавится «второй этаж» оптики в виде узких светодиодных полосок, размещённых вдоль кромки капота. Что касается решётки радиатора, то она может стать даже чуть меньше по сравнению с нынешней «семёркой», однако расположена она также заметно ниже.

Представительский седан изменится в пропорциях: визуально он станет более приземистым, а передний свес сделают длиннее. Другой станет и форма бокового остекления за счёт более угловатого «изгиба Хофмайстера», вызывающего ассоциации с классическими «семёрками» в кузовах Е32 и Е38. Боковины получат выштамповку вдоль кузова от фар до фонарей, а под ней расположатся дверные ручки в стиле нового электрического кроссовера iX (правда, пока неизвестно, будут ли они устанавливаться на все новые «семёрки» или только на её электрическую версию i7). Задняя часть пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, единственное видимое изменение – ниша номерного знака теперь располагается на бампере. Наверняка седан получит фонари новой формы, мы представили вариант с вытянутой горизонтальной оптикой, перекликающейся по дизайну с кроссоверами X6 и вышеупомянутым iX.

Наиболее интересным обновлением по части техники станет появление полностью электрической версии, которая получит индекс i7. Ожидается, что модель оснастят парой электромоторов, совокупная мощность которых составит 536 л.с., запас хода – около 500 км. Также автомобиль будет иметь полный привод.

Дебют новинки может состояться в 2022 году.

Нынешняя BMW 7 Series
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Нынешняя BMW 7 Series
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Нынешняя BMW 7 Series
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Сегодня в России нынешняя 7 серия предлагается по цене от 6 630 000 рублей (730i, 249 л.с., задний привод). Вариант 730d с дизельным мотором той же мощности и полным приводом обойдётся минимум в 7 460 000 руб. На вершине гаммы – 585-сильная модификация M760Li xDrive за 12 750 000 рублей в базой версии.

Напомним, ранее мы сделали рендеры обновлённого кроссовера Х7 который также может удивить своим внешним видом.  

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