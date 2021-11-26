BMW занимается разработкой 7 Series нового поколения: новое изображение

Предположительно премьера новинки баварского бренда пройдёт весной 2022 года, а до дилеров в Европе автомобиль следующего поколения доберётся к марту 2023-го.

Немецкий бренд BMW представил 7 series актуального шестого поколения (в кузове G11/G12) в 2015 году, через несколько лет, в 2019-ом модель пережила рестайлинг. Согласно статистике сайта Carsalesbase, в «ковидном» 2020 году на старосве﻿тском рынке «семёрка» разошлась тиражом в 6346 единиц, что на 31,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели пока по-прежнему «минус»: за январь-сентябрь клиенты купили в Европе 4052 экземпляра, что на 14,1% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.



На фото: актуальный седан BMW 7 series 1 / 3 На фото: актуальный седан BMW 7 series 2 / 3 На фото: актуальный седан BMW 7 series 3 / 3

Напомним, о том, что баварская компания занимается разработкой автомобиля 7 series новой генерации, стало известно ещё в прошлом году. Ранее мы публиковали снимки спрятанного за маскировочной плёнкой прототипа BMW 7 series нового поколения: автомобиль несколько раз ловили в ходе дорожных испытаний, которые проходили в южной части Европы.



В конце прошлого года мы публиковали рендеры будушего седана, созданные нашим дизайнером Никитой Чуйко. Теперь подоспело новое изображение следующей «семёрки», созданное на основе последних шпионских фотографий прототипов, засветившихся на тестах. Очередным рендером с нами поделился художник испанского издания motor.es.



Судя по изображению, одной из главных особенностей автомобиля следующего поколения будет двухэтажная головная оптика: верхняя часть представляет собой светодиодные полоски дневных ходовых огней узкой формы, а основной блок фар располагается ниже. Они обрамляют крупную решётку радиатора, которая имеет фирменную форму узнаваемых «ноздрей». Она, вероятно, получит хромированную окантовку и такие же вертикальные планки. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой воздухозаборник.



Ожидается, что фонари на корме новой «семёрки» будут оформлены в стиле BMW iX. В салоне тоже, вероятно, можно будет найти «отсылки» к электрическому кроссоверу: речь идёт о большом изогнутом экране, который одновременно играет роль и виртуальной «приборки», и тачскрина современной информационно-развлекательной системы с функцией голосового помощника. Предположительно, помимо базовой отделки у следующего BMW 7 series будут исполнения M Sport и Luxury. Не исключено, что сидения для пассажиров сзади будут иметь функции подогрева, вентиляции и массажа, а автомобиль получит автопилот третьего уровня.



Рендер BMW 7 series нового поколения

По предварительным данным, в моторную линейку войдут бензиновый вариант и дизель, а также пара подключаемых гибридов. Есть вероятность, что у модели будут также «мягкогибридные» версии с 48-вольтовым «электродовеском». У всех версий будет полноприводная система xDrive и восьмиступенчатый «автомат».

Премьера новинки баварского бренда, вероятно, пройдёт весной 2022 года, а до дилеров в Европе автомобиль следующего поколения доберётся к марту 2023-го. Актуальный седан BMW 7 series представлен в том числе и в России. Согласно местному официальному сайту, цена стартует с отметки 7 330 000 рублей.

