BMW продолжает тестировать 7 series: седан нового поколения снова проехался на камеру

Ожидается, что премьера следующей модели пройдёт в 2022 году, до дилеров автомобиль доберётся во втором полугодии.

Баварская марка представила 7 series актуального шестого поколения (G11/G12) в 2015 году, а рестайлинг модель пережила в 2019-ом. По информации сайта Carsalesbase, в прошлом «ковидном» году на старосветском рынке «семёрка» разошлась тиражом в 6346 экземпляров, что на 31,4% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом спад продолжается: за январь-август дилеры реализовали 3600 единиц, что на 9,7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.



На фото: прототип BMW 7 series нового поколения

О том, что немецкая компания занимается разработкой автомобиля 7 series новой генерации стало известно ещё в прошлом году. Ещё в начале лета мы публиковали серию снимков: тогда новинка попалась в объективы фотошпионов. Сейчас прототипы будущей «семёрки» по-прежнему остаются на стадии дорожных испытаний (проходят в южной части Европы): замаскированный седан снова проехался на камеру. Очередной порцией фотографий с нами поделилось испанское издание motor.es.



Маскировочная плёнка по-прежнему скрывает BMW 7 series нового поколения практически полностью. Однако всё-таки можно разглядеть расположение головной оптики, а также табличку для размещения знака госрегистрации, которая находится в нижней части бампера. Кроме того, заметно, что размер радиаторной решётки останется таким же, как и у актуального седана: меньше фирменные «ноздри» не станут.



Как мы сообщали ранее, ожидается, что во внешности будущего седана будут прослеживаться некоторые черты от представленного осенью прошлого года кроссовера BMW iX. Задние фонари расположат горизонтально, они будут заходить на крышку багажника. В центре кормы окажется круглый бело-синий логотип бренда.



У нового автомобиля ожидается большая колёсная база (правда, расстояние между осями не уточняется), это обеспечит водителю и пассажирам просторный салон. Судя по предыдущим снимкам, у новой «семёрки» будет весьма богатый интерьер: фото позволило разглядеть несколько больших экранов. Вероятно, один из них выполняет роль «виртуального» щитка приборов, а второй – тачскрина мультимедийной системы.



По данным издания, в основу 7 series следующего поколения ляжет новая платформа CLAR We. Ожидается, что баварская компания сделает ставку на электрификацию. При этом в линейке, вероятно, по-прежнему останутся традиционные бензиновые и дизельные двигатели. В гамме, скорее всего, будут «мягкие гибриды» (MHEV), пара подключаемых гибридных вариантов (PHEV), а также полностью электрическая версия «семёрки».



Предполагается, что премьера следующей BMW 7 series пройдёт в следующем году, до дилеров автомобиль доберётся во втором полугодии. Цены будущей новинки в компании пока не раскрывают. Отметим, сейчас на домашнем рынке актуальную версию «семёрки» можно купить минимум за 91 700 евро, что эквивалентно примерно 7,57 млн рублей по текущему курсу.

