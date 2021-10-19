Новинки ×
  • BMW продолжает тестировать 7 series: седан нового поколения снова проехался на камеру

BMW продолжает тестировать 7 series: седан нового поколения снова проехался на камеру

19.10.2021 190 0 0

Ожидается, что премьера следующей модели пройдёт в 2022 году, до дилеров автомобиль доберётся во втором полугодии.

 

Баварская марка представила 7 series актуального шестого поколения (G11/G12) в 2015 году, а рестайлинг модель пережила в 2019-ом. По информации сайта Carsalesbase, в прошлом «ковидном» году на старосветском рынке «семёрка» разошлась тиражом в 6346 экземпляров, что на 31,4% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом спад продолжается: за январь-август дилеры реализовали 3600 единиц, что на 9,7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

На фото: прототип BMW 7 series нового поколения

О том, что немецкая компания занимается разработкой автомобиля 7 series новой генерации стало известно ещё в прошлом году. Ещё в начале лета мы публиковали серию снимков: тогда новинка попалась в объективы фотошпионов. Сейчас прототипы будущей «семёрки» по-прежнему остаются на стадии дорожных испытаний (проходят в южной части Европы): замаскированный седан снова проехался на камеру. Очередной порцией фотографий с нами поделилось испанское издание motor.es.

Маскировочная плёнка по-прежнему скрывает BMW 7 series нового поколения практически полностью. Однако всё-таки можно разглядеть расположение головной оптики, а также табличку для размещения знака госрегистрации, которая находится в нижней части бампера. Кроме того, заметно, что размер радиаторной решётки останется таким же, как и у актуального седана: меньше фирменные «ноздри» не станут.

Как мы сообщали ранее, ожидается, что во внешности будущего седана будут прослеживаться некоторые черты от представленного осенью прошлого года кроссовера BMW iX. Задние фонари расположат горизонтально, они будут заходить на крышку багажника. В центре кормы окажется круглый бело-синий логотип бренда.

У нового автомобиля ожидается большая колёсная база (правда, расстояние между осями не уточняется), это обеспечит водителю и пассажирам просторный салон. Судя по предыдущим снимкам, у новой «семёрки» будет весьма богатый интерьер: фото позволило разглядеть несколько больших экранов. Вероятно, один из них выполняет роль «виртуального» щитка приборов, а второй – тачскрина мультимедийной системы.

По данным издания, в основу 7 series следующего поколения ляжет новая платформа CLAR We. Ожидается, что баварская компания сделает ставку на электрификацию. При этом в линейке, вероятно, по-прежнему останутся традиционные бензиновые и дизельные двигатели. В гамме, скорее всего, будут «мягкие гибриды» (MHEV), пара подключаемых гибридных вариантов (PHEV), а также полностью электрическая версия «семёрки».

Предполагается, что премьера следующей BMW 7 series пройдёт в следующем году, до дилеров автомобиль доберётся во втором полугодии. Цены будущей новинки в компании пока не раскрывают. Отметим, сейчас на домашнем рынке актуальную версию «семёрки» можно купить минимум за 91 700 евро, что эквивалентно примерно 7,57 млн рублей по текущему курсу.

седан авторынок шпионские фото новинки BMW BMW 7 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я посадил за руль другого человека: чем это опасно и почему за это можно получить штраф Все слышали об услуге «трезвый водитель», которую предоставляют компании, таксопарки и просто частные лица. Некоторые такой услугой даже пользовались. А некоторые иногда просят сесть за руль... 465 0 4 18.10.2021
Статьи / Военная техника Боевые амфибии: неизвестные плавающие автомобили времён Второй мировой войны В 1805 году американец Оливер Эванс построил первую в мире повозку в виде баржи с паровым двигателем и приводом заднего гребного колеса, ставшую лидером в сфере будущих военных плавающих сам... 1767 1 5 17.10.2021
Статьи / История Natasha, но не наша: как и почему появился кабриолет ВАЗ-2108 Мы как-то вспоминали про дилерские версии открытых автомобилей на базе Самары и Нивы, а также про удивительные пляжно-развлекательные машины марки Bohse, изначально бывшие пятой моделью Жи... 2987 0 9 16.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60223 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29726 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26041 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings