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Audi Grandsphere: будущий конкурент Mercedes-Benz EQS с убирающимся рулём

03.09.2021 112 0 0

В преддверии Мюнхенского автосалона фирма Audi рассекретила электрический концептуальный лифтбек Grandsphere представительского класса, который превратится в серийную модель в 2025 году. Grandsphere снабжён 721-сильной силовой установкой и автопилотом 4 уровня по классификации SAE.

 

Audi обещала внедрить автопилот 3 уровня по классификации SAE на флагманском седана А8 четвёртого поколения, что дебютировал в 2017 году, но не смогла этого сделать из-за неготовности законодательства к переносу ответственности за безопасность на дороге с человека на машину — подробно причины этого фиаско мы разбирали в отдельном материале. Также в 2017 году Audi представила полностью беспилотный концепт Aicon с электрической силовой установкой, и Grandsphere, по сути, является развитием заложенных в него идей, но с поправкой на прогресс в технологиях и более реалистичный взгляд на беспилотное вождение.

В отличие от Aicon у Grandsphere всё же есть руль, потому что это беспилотник не пятого, а четвёртого уровня. Напомним, что 4 уровень позволят водителю полностью устраниться от управления, заниматься в машине своими делами и даже спать, но в сложных дорожных ситуациях, когда автопилот не справляется, водитель должен проснуться и взять управление на себя. Принципиальное отличие четвёртого уровня автономности от третьего состоит в том, что передача управления от искусственного интеллекта к человеку не лимитирована по времени (на 3 уровне лимитирована, поэтому спать нельзя). Если водитель спит и его невозможно разбудить, машина должна сама найти безопасное место для остановки и дождаться реакции со стороны водителя.

То есть в Audi поняли, что беспилотников 5 уровня в обозримом будущем не будет, и, если честно, нет гарантий, что после 2025 года, когда Grandsphere превратится в серийную модель, будет легализован 4 уровень или хотя бы третий. Но если прогресс не подведёт, то пассажиры смогут в полной мере насладиться заложенным в Grandsphere высоким уровнем комфорта.

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Итак, если автопилот 4 уровня исправно работает и не требует вмешательства со стороны человека, то рулевая колонка уезжает в лоток в левой части передней панели и даёт водителю дополнительный простор — можно, например, наклонить спинку, закинуть ногу на ногу и наслаждаться видом неба через прозрачную крышу или развернуть кресло на 180 градусов для общения с сидящими сзади.

Главные места в Grandsphere — передние, у них масса регулировок и больше запаса пространства по всем направлениям, чем у сидящих на заднем диване. При габаритной длине 5,35 м и колёсной базе 3,19 м заявленная посадочная формула Grandsphere всего лишь 2+2, то есть в большое путешествие на таком автомобиле нужно отправляться вдвоём, а не вчетвером.

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Салон отделан экологически чистыми материалами, физических экранов, за исключением узкой приборной полоски на рулевой колонке, нет, их заменяют проекторы, рисующие нужную картинку в нужном месте. В центральную консоль между передними сиденьями встроен мини-бар — увы, безалкогольный, так как, напомним, водитель должен на всякий случай сохранять трезвость. Управление развлекательными функциями и микроклиматом — с помощью голоса и жестов, но для простейших операций на дверных картах есть небольшие отростки с мультифункциональными энкодерами.

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Как утверждает немецкий журнал auto motor und sport, в основе Grandsphere лежит платформа PPE, разработанная совместно Audi и Porsche, но с добавлениями элементов будущей единой всефольксвагеновской архитектуры SSP. 800-вольтовая батарея ёмкостью 120 кВт·ч обеспечивает 750 км пробега на одной зарядке. На терминале мощностью 270 кВт зарядить батарею от 5 до 80% можно всего за 25 минут.

Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), максимальная совокупная отдача которых составляет 530 кВт (721 л.с.) и 960 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает чуть более 4 с. Подвеска — многорычажная, пневматическая «по кругу» с проактивной регулировкой жёсткости на основе показаний с камер.

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Серийная модель, в которую превратится Grandsphere, скорее всего, будет иметь менее футуристичный дизайн, «нормальные» задние двери с креплением на центральных стойках и несколько вариантов силовой установки. Новый электрический флагман если и заменит традиционный Audi A8, то не сразу, то есть какое-то время две представительские модели будут выпускаться параллельно — по аналогии с Mercedes-Benz S-класса и электрическим Mercedes-Benz EQS.

Добавим, что разработку новых ДВС фирма Audi уже прекратила, а полный переход на электромобили запланирован на 2033 год.

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