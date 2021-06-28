Гудбай, Америка: электрокар BMW i3 может совсем скоро покинуть США

Первым серийным электромобилем немецкой марки BMW стал i3, компания наладила его выпуск в 2013 году. Продажи модели в Штатах стартовали в 2014-ом, а пиковым для модели стал следующий год – тогда американские дилеры реализовали боле 11 тыс. экземпляров. С тех пор результаты электромобиля неуклонно снижались: так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили всего 1508 машин, что на 69% меньше, чем годом ранее.



На фото: BMW i3

Как мы сообщали ранее, жизненный цикл этого электрокара подходит к концу. Предполагалось, что модель покинет глобальный авторынок примерно в первой половине 2022 года. Однако теперь предполагается, что этот процесс может оказаться более скорым, как минимум, для некоторых стран. По данным BMWBlog, уже в следующем месяце дилеры в США начнут распродавать остатки первого серийного электромобиля баварской марки.



Любопытно, что в текущем году показатели модели в Штатах выросли: за первый квартал было реализовано 340 машин (для сравнения, в январе-марте 2020-го клиенты купили всего 64 экземпляра). При этом нынешний результат всего на 5,3% меньше, чем за тот же период 2019-го. По сведениям издания, машин на остатках у дилеров осталось очень мало: сообщается буквально о 180 единицах.



Ранее предполагалось, что машины останутся на глобальном рынке до 2024 года (здесь речь о распродаже остатков со складов дилеров), но вероятно, они могут разойтись и раньше. Однако пустовать место не будет: BMW активно развивает своё «зелёное» направление. Так, в дальнейшем начнутся продажи лифтбека i4 и кроссовера iX. Обе «батарейные» модели выйдут в том числе на рынок США. Старт продаж намечен на первый квартал 2022 года.

Баварская компания поделилась некоторыми подробностями о новинках ещё в марте текущего года. Напомним, в основе обеих машин лежит новая электрическая платформа, где корпус тягового аккумулятора встроен в силовую структуру кузова. Спереди – стойки McPherson, а сзади так называемая «пятирычажка».



Базовая версия «электрокроссовера» BMW iX оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная мощность которой составляет 326 л.с., а максимальный крутящий момент – 630 Нм. Такой кроссовер – версия iX xDrive40 – оснащается батареей ёмкостью 71 кВт*ч, запас хода равен 425 км (расчёт вели по циклу WLTP). С места до «сотни» такой автомобиль разгоняется за 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

В свою очередь у начального варианта BMW i4 – eDrive40 – только один электромотор на задней оси мощностью 340 л.с., максимальный крутящий момент – 430 Нм. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 83,9 кВт*ч, на одной зарядке такой лифтбек может проехать до 590 км. На разгон до 100 км/ч требуется 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

