Новая BMW 5 Series: дебют в октябре, в 2024 году ждём электрический универсал i5 Touring

Компания BMW официально анонсировала на осень премьеру 5 Series нового, восьмого по счёту поколения. Впервые в семействе «пятёрки» появится электрическая фракция с индексом i5, в неё войдут спортивный седан от BMW M GmbH и нацеленный на европейский рынок BMW i5 Touring.

BMW 5 Series ведёт свою летопись с 1972 года, с тех пор немецкая компания произвела более 10 млн экземпляров этой модели во всех её разновидностях. В новом, восьмом по счёту поколении покупателям будет из чего выбрать: полная электрификация пока не планируется, в гамме останутся «дежурные» бензиновые и дизельные версии, но каждый ДВС снабдят мягкогибридным 48-вольтовым довеском.

Plug-in гибридные «пятёрки» тоже будут, но какие именно, компания пока не раскрывает. По слухам, «углеводородная» топ-версия M5 будет именно plug-in гибридной и предложат её сразу в дух кузовах — седан и универсал.

Полностью электрический универсал BMW i5 Touring анонсирован официально, его обещают представить весной 2024 года. Полностью электрическая «эмка» пока заявлена только в кузове седан — его, вероятно, покажут в октябре в рамках общей премьеры семейства.На единственном опубликованном сегодня тизере показан обычный электрический седан BMW i5. В салоне обещан уже хорошо знакомый по другим свежим новинкам BMW изогнутый двухэкранный дисплей и новейшая «операционка» BMW OS 8.5. Новая «пятёрка» как глобальная модель будет производиться на заводе BMW в немецком Дингольфинге (Бавария), китайские удлинённые версии с литерой L дебютируют в конце текущего года. Других официальных подробностей пока нет.

Анонс новой «пятёрки» был сделан в рамках ежегодной большой пресс-конференции BMW, привязанной к публикации финансовых итогов за предыдущий год. В 2022 году продажи автомобилей BMW Group (в неё входят Mini и Rolls-Royce) в мире сократились по сравнению с продажами в 2021 году на 4,8% до 2 399 632 шт., при этом продажи электромобилей выросли на 107,7% до 215 752 шт. Чистая прибыль выросла сразу на 49,1% до 18,58 млрд евро.

Получается, что пока электромобили составляют всего 9% объёма продаж автомобилей BMW Group, но уже к 2025 году баварская компания хочет довести долю «электричек» до 25%, а 50% планируется достигнуть «задолго до 2030 года».

Водородные электромобили остаются в сфере интересов BMW: в феврале компания запустила в мелкосерийное производство кроссовер BMW iX5 Hydrogen, но в продажу он не поступит — это своего рода тестовая лаборатория и задел на будущее. Первый водородный электромобиль, который сможет купить любой желающий, BMW рассчитывает представить во второй половине текущего десятилетия.

