BMW думает о возвращении M5 Touring. Универсал может оказаться подключаемым гибридом

Продажи машин бренда BMW на старосветском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам прошлого года «минус» оказался символическим (-0,6%), показатель составил 669 534 единиц. В текущем году спад уже заметнее: по данным сайта Carsalesbase, за первую треть европейцы купили 204 796 экземпляров, что почти на 15% меньше, чем за январь-апрель 2021-го.



На фото: актуальный седан BMW M5 CS

Напомним, производство BMW 5 series баварцы наладили ещё в 1972 году. За прошедшие годы модель несколько раз сменила генерацию. Выпуск модели актуального седьмого поколения стартовал в 2017-ом. Ранее мы сообщали о том, что производитель сейчас готовится к очередной смене генерации: ранее прототип новинки уже попадался фотошпионам (премьера пройдёт в следующем году). Позже появились рендеры как «восьмого» седана, так и электрического универсала, которому предположительно могут дать имя i5 Touring.



Не исключено, что у «пятёрки» будет и версия спортивного универсала с гибридной «начинкой», об этом сообщил один из пользователей форума Bimmer Post со ссылкой на собственный источник, знакомый с планами компании. Сообщается, что модель, которую назовут BMW M5 Touring, имеет внутризаводской индекс G99, а производство такой «пятидверки», вероятно, стартует в июле 2024 года.



По предварительным данным, у новых седана и универсала BMW M5 будет версия подзаряжаемого гибрида, не исключено, что им достанется «начинка» от будущего кроссовера XM. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе этой системы M Hybrid лежит двигатель S68 – модернизированная версия битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF вместо гидротрансформатора получила электромотор. У стартовой версии SUV совокупная отдача равна 650 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм.

Кроме того, у серийного кроссовера BMW XM будет и топовая версия с гибридной системой с теми характеристиками, которыми мог похвастаться прошлогодний концепт. Отметим, у такого варианта немецкого SUV совокупная мощность силовой установки окажется равна 750 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм. Ожидается, что у нового M5 Touring будет только полный привод.



Баварцы не часто балуют «поклонников» универсалами «заряженной» модели M5, так последним был вариант с индексом E61, который выпускался в период с 2007-го по 2010 год. Теперь появление такой новинки кажется более реалистичным – после презентации BMW M3 Touring. Его дебют приурочили к 50-летнему юбилею подразделения BMW M и провели в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Напомним, «горячий» M3 Touring оснастили форсированным до 510 л.с. рядным 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем S58, который работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Пятидверку» оснастили полным приводом хDrive с дрифт-режимом.

