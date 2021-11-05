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BMW готовит 5 series следующего поколения: новое изображение

05.11.2021 1079 0 0

Ожидается, что автомобиль немецкого бренда представят в 2023 году, а в продаже на европейском рынке он появится в 2024-ом.

 

Баварская компания BMW наладила производство 5 series ещё в 1972 году. За прошедшие десятилетия модель успела несколько раз сменить поколение. Выпуск модели актуальной седьмой генерации стартовал в 2017-ом. По итогам прошлого года на старосветском рынке 5 series разошёлся тиражом в 59 814 экземпляров, что на 33% меньше, чем годом ранее. В текущем году отрицательная динамика сохраняется, так, за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 37 024 экземпляра, что на 2,1% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

На фото: актуальная версия BMW 5 series

На данный момент в BMW уже занимаются разработкой 5 series восьмого поколения. Ранее в Сети публиковали шпионские снимки прототипа новинки, который был спрятан с помощью маскировочной плёнки. Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка баварской марки, пока нет: компания ещё не опубликовала ни одного тизера.

Это значит, что у художников пока что есть возможность пофантазировать о том, какой экстерьер будет у BMW 5 series следующего поколения. Ранее мы уже публиковали варианты внешности новинки, в том числе те, которые создал дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко. Теперь свою версию на суд читателей предлагает художник испанского издания motor.es.

Судя по свежему рендеру, автомобилю оставят черты, узнаваемые по прошлым поколениям модели. Седан, вероятно, получит головную оптику вытянутой формы, которая идёт напрямую от фирменного «гриля» и заходит на передние крылья. Решётка радиатора в виде узнаваемых «почек» небольшая (по сравнению с огромными «ноздрями» у некоторых других моделей бренда, к примеру, BMW iX).

На фото: салон актуальной версии BMW 5 series

В профиль у BMW 5 series нового поколения видны утопленные в дверные панели ручки и колёсные диски большого диаметра. Изображения кормы пока нет, но предполагается, что у модели будет иное место для расположения автономера, кроме того, изменения ждут и заднюю оптику, а ещё изменит положение фонарь, оповещающий о движении задним ходом.

В салоне новинки также будет несколько изменений, в том числе иной изогнутый экран, который представляет собой виртуальную «приборку». Ещё автомобиль получит расширенный список различных помощников водителю, так что у автомобиля будет так называемый «автопилот» третьего уровня.

Рендер BMW 5 series нового поколения

По предварительным данным, BMW в ходе подготовки моторной гаммы для 5 series нового поколения сделает ставку на электрификацию. В линейке будут силовые установки MHEV, в основе которых окажутся четырёх- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели; кроме того, у модели будут подключаемые гибриды.

Ожидается, что официальная премьера BMW 5 series нового поколения пройдёт в 2023 году, а в продаже на европейском рынке автомобиль появится в 2024-ом. Актуальный седан на сегодняшний день можно купить и в России: цена модели стартует с отметки 4,25 млн рублей.

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