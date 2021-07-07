Нынешняя 5 серия с заводским индексом G30 была представлена в 2017 году. Это уже седьмое поколение модели, в то время как первая «пятёрка» в кузове Е12 появилась в 1972-м. В прошлом году автомобиль получил заметный рестайлинг, а вчера были опубликованы первые шпионские фотоснимки тестового образца полностью новой 5 Series, скрытого под толстым слоем камуфляжа. Сквозь него, однако, можно разглядеть некоторые особенности внешности будущей новинки. Так, «пятёрка» следующего поколения получит существенно более крупные «ноздри» решётки радиатора, однако их форма и расположение достаточно традиционны, в отличие от некоторых других новинок бренда. Фары могут стать чуть более узкими, они будут вытянуты вдоль кромки капота.

Заметные изменения произойдут сбоку: седан получит выштамповку, расположенную над дверными ручками и растянувшуюся от передних крыльев до фонарей. Сами дверные ручки будут сделаны в стиле таких новинок, как 4 Series Gran Coupe и новая двухдверная 2 Series, премьера которой состоялась вчера (предполагается, что такие дверные ручки способствуют улучшению аэродинамики). Подоконная линия станет чуть более восходящей в районе задних стоек, а крышку багажника седана сделают покатой. Сзади сквозь камуфляж пока можно рассмотреть лишь расположение ниши номерного знака и общие очертания фонарей.

Основным обновлением по части техники станет большое количество гибридных модификаций, а также появление полностью электрической версии. Скорее всего, в салоне новинки появятся большие экраны – один из них размером 12,3 дюйма будет выполнять роль панели приборов, а в центре расположится 14,9-дюймовый экран мультимедийной системы iDrive 8, подобно электрическим моделям iX и i4.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний седан BMW 5 Series (G30) 1 / 3 Нынешний седан BMW 5 Series (G30) 2 / 3 Нынешний седан BMW 5 Series (G30) 3 / 3

Сегодня в России цены на нынешний седан 5 серии в кузове G30 начинаются с отметки в 4 090 000 рублей (520i, 184 л.с., задний привод). 190-сильная версия 520d с полным приводом xDrive обойдётся минимум в 4 340 000 руб. Есть также пара полноприводных «доналоговых» 249-сильных модификаций – бензиновая 530i с 2-литровым мотором (от 4 610 000 рублей) и дизельная 530d с 3-литровым 6-цилиндровым мотором (от 4 990 000 рублей). На вершине гаммы – 625-сильный спортседан М5, минимальный ценник которого равен 9 600 000 рублям, есть также 635-сильная версия CS за 14 200 000 руб. Все модификации комплектуются 8-ступенчатым «автоматом».

Напомним, месяц назад состоялась официальная премьера обновлённых кроссоверов Х3 и Х4.