Новинки ×
  • BMW готовит новый спортивный универсал: первое изображение i5 Touring

BMW готовит новый спортивный универсал: первое изображение i5 Touring

05.01.2022 132 0 0

Очередная «пятидверка», на этот раз с электрической начинкой, может пополнить модельный ряд баварской марки в конце 2024 года.

 

Как и ряд других европейских автопроизводителей, компания BMW сейчас продолжает вкладываться в разработку и выпуск электрокаров. По итогам «ковидного» 2020 года продажи бренда на старосветском рынке сократились на 18,3% до 673 724 машин. В прошлом году результаты подросли: за январь-ноябрь было реализовано 625 941 шт., что на 3,7% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Тем временем, баварцы продолжают готовить новинки.

На фото: актуальный универсал BMW 530d xDrive Touring

Компания сейчас занимается разработкой нового седана BMW 5 series и его полностью электрической версии. Кроме того, баварцы, судя по всему, также работают над созданием универсала модели и «зелёной» спортивной «пятидверки» BMW i5 Touring. По информации испанского издания motor.es, электрический универсал i5 может появиться в конце 2024 года.

Сейчас рынок предлагает весьма скромный выбор так называемых семейных, практичных и вместительных премиальных автомобилей, работающих на электротяге. Так, марка Porsche предлагает Taycan Sport Turismo. В дальнейшем сегмент пополнится Audi A6 e-tron Avant, а конкуренцию ему, вероятно, составит представитель так называемой «большой немецкой тройки» BMW i5 Touring.

Пока внешность предполагаемой новинки баварской марки держится в секрете. Свой вариант того, как именно будет выглядеть BMW i5 Touring, предложил дизайнер motor.es. Дизайн экстерьера, во всяком случае, передней части, будет таким же, как и у нового седана BMW 5 series, который пока что также находится в разработке.

Рендер электрического универсала BMW i5 Touring

Ожидается, что у автомобиля будут полностью светодиодная головная оптика более узкой формы по сравнению с нынешней. Кроме того, у электроверсий место традиционных фирменных «ноздрей» радиаторной решётки займёт заглушка схожей формы (в стиле i4 и iX3). В нижнюю часть переднего бампера будет встроено несколько довольно крупных воздухозаборников, а лючок, за которым прячется разъём для подзарядки батареи, расположили в левом крыле.

Предполагается, что в интерьере новых BMW 5 series и 5 series Touring не будет никаких отличий, а вот их электрические модификации смогут похвастаться увеличенным пространством для ног водителя и пассажиров (за счёт отсутствия центрального тоннеля и плоского пола). Ожидается, что «степень практичности», несмотря на наличие батареи, будет такой же как и у аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

На фото: салон актуального универсала BMW 530d xDrive Touring

Вероятно, баварцы предложат один набор установок для седана и универсала BMW i5. По информации издания, у версий eDrive40 и eDrive45 будет только один электродвигатель, расположенный на задней оси, а у вариантов xDrive40 и M50 – пара электромоторов (по одному на каждой оси). Не исключено, что максимальная мощность полноприводной установки будет достигать 580 л.с. Не исключено, что «зелёный» универсал снабдят литий-ионным аккумулятором ёмкостью 120 кВт*ч, а максимальный запас хода составит 700 км без подзарядки.

Напомним, сейчас баварская марка продолжает готовиться к скорому выходу своего электрического флагмана: в середине прошлого месяца были опубликованы новые фото BMW i7.

универсал авторынок новинки BMW BMW 5 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Претензии на бизнес в кузове хэтчбек: стоит ли покупать Opel Signum за 500 тысяч рублей Помните скользкую дорожку, по которой пошли французы, выпустив в свое время Renault Vel Satis? Немцы из Opel в начале двухтысячных тоже решились на такой эксперимент, выпустив большой хэтчб... 1793 2 1 04.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI Джетте на нашем рынке не повезло. Многие считали её всего лишь Поло-переростком и не воспринимали всерьёз. Некоторые полагали, что если денег мало, то лучше купить Polo Sedan, а если их мног... 4888 5 3 04.01.2022
Статьи / Тесты А руки-то помнят: сможешь ли ты узнать автомобиль по рукоятке переключения передач? Мы уже предлагали вам идентифицировать автомобиль по его органам управления - например, рулевому колесу, климат-контролю и даже такой детали, как ключ зажигания. Сегодня мы проверим, смож... 3569 0 18 01.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18335 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11189 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11028 16 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings