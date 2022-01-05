BMW готовит новый спортивный универсал: первое изображение i5 Touring

Очередная «пятидверка», на этот раз с электрической начинкой, может пополнить модельный ряд баварской марки в конце 2024 года.

Как и ряд других европейских автопроизводителей, компания BMW сейчас продолжает вкладываться в разработку и выпуск электрокаров. По итогам «ковидного» 2020 года продажи бренда на старосветском рынке сократились на 18,3% до 673 724 машин. В прошлом году результаты подросли: за январь-ноябрь было реализовано 625 941 шт., что на 3,7% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Тем временем, баварцы продолжают готовить новинки.



На фото: актуальный универсал BMW 530d xDrive Touring

Компания сейчас занимается разработкой нового седана BMW 5 series и его полностью электрической версии. Кроме того, баварцы, судя по всему, также работают над созданием универсала модели и «зелёной» спортивной «пятидверки» BMW i5 Touring. По информации испанского издания motor.es, электрический универсал i5 может появиться в конце 2024 года.



Сейчас рынок предлагает весьма скромный выбор так называемых семейных, практичных и вместительных премиальных автомобилей, работающих на электротяге. Так, марка Porsche предлагает Taycan Sport Turismo. В дальнейшем сегмент пополнится Audi A6 e-tron Avant, а конкуренцию ему, вероятно, составит представитель так называемой «большой немецкой тройки» BMW i5 Touring.

Пока внешность предполагаемой новинки баварской марки держится в секрете. Свой вариант того, как именно будет выглядеть BMW i5 Touring, предложил дизайнер motor.es. Дизайн экстерьера, во всяком случае, передней части, будет таким же, как и у нового седана BMW 5 series, который пока что также находится в разработке.



Рендер электрического универсала BMW i5 Touring

Ожидается, что у автомобиля будут полностью светодиодная головная оптика более узкой формы по сравнению с нынешней. Кроме того, у электроверсий место традиционных фирменных «ноздрей» радиаторной решётки займёт заглушка схожей формы (в стиле i4 и iX3). В нижнюю часть переднего бампера будет встроено несколько довольно крупных воздухозаборников, а лючок, за которым прячется разъём для подзарядки батареи, расположили в левом крыле.

Предполагается, что в интерьере новых BMW 5 series и 5 series Touring не будет никаких отличий, а вот их электрические модификации смогут похвастаться увеличенным пространством для ног водителя и пассажиров (за счёт отсутствия центрального тоннеля и плоского пола). Ожидается, что «степень практичности», несмотря на наличие батареи, будет такой же как и у аналогов с двигателями внутреннего сгорания.



На фото: салон актуального универсала BMW 530d xDrive Touring

Вероятно, баварцы предложат один набор установок для седана и универсала BMW i5. По информации издания, у версий eDrive40 и eDrive45 будет только один электродвигатель, расположенный на задней оси, а у вариантов xDrive40 и M50 – пара электромоторов (по одному на каждой оси). Не исключено, что максимальная мощность полноприводной установки будет достигать 580 л.с. Не исключено, что «зелёный» универсал снабдят литий-ионным аккумулятором ёмкостью 120 кВт*ч, а максимальный запас хода составит 700 км без подзарядки.

Напомним, сейчас баварская марка продолжает готовиться к скорому выходу своего электрического флагмана: в середине прошлого месяца были опубликованы новые фото BMW i7.

