BMW продолжает испытывать на дорогах свой будущий электрический флагман: новые фото i7

Баварцы проверили поведение «зелёного» седана при движении в условиях аномально высоких температур и больших перепадов высот, а также при воздействии пыли и песка.

В компании BMW готовятся к сравнительно скорому дебюту «семёрки» нового поколения: одновременно с «обычным» флагманским седаном пройдёт и презентация полностью электрической версии, которая получит собственное название – i7. Автомобиль составит конкуренцию ранее показанному Mercedes-Benz EQS (хотя этот представитель бренда «большой немецкой тройки» и является лифтбеком).



На фото: прототип BMW i7

В начале текущего месяца стало известно о том, что баварская компания проводит доводочные испытания электромобиля BMW i7 в зимних условиях на фирменном полигоне в Арьеплуге (Швеция). Теперь тесты проводят в «противоположных» условиях: аномально высокие температуры, гравийные дороги, большие перепады высот, воздействие пыли и песка.



Производитель сегодня опубликовал официальные «шпионские» снимки прототипа полностью электрической версии флагманского седана, сделанные в ходе недавних испытаний. Как отметили в компании, с помощью тестов в BMW проверили надёжность тяговой батареи и электромоторов в условиях поездок по жаре. При этом автомобили нагружали максимально (включая буксировку прицепа).

Как мы сообщали ранее, электрокару баварской марки сохранят длинный капот и визуально отчётливую «ступеньку» багажника. У седана будет необычная светотехника, а также сравнительно скромные по габаритам фирменные «ноздри», расположенные на месте традиционной решётки радиатора. Ранее мы публиковали рендеры будущей «четырёхдверки».



В рамках недавних испытаний баварцы проверили работу кондиционера, системы, отвечающей за охлаждение узлов, а также бортовой электроники при больших и экстремальных нагрузках. Кроме того, в компании изучили показатели энергопотребления BMW i7: в смешанном цикле WLTP оно составило в среднем от 19,5 до 22,5 кВт*ч на «сотню» километров.

Официальной информации о «начинке» электромобиля BMW i7 пока нет. Судя по данным зарубежных СМИ, топовую версию оснастят трёхмоторной установкой: пару электродвигателей установят на задней оси, ещё один – на передней. Совокупная отдача этой системы, вероятно, окажется около 750 л.с. Кроме того, такой автомобиль может получить тяговую батарею ёмкостью 120 кВт*ч., его запас хода в этом случае, скорее всего, окажется равен 700 км (при расчёте по циклу WLTP).



Также ожидается, что у BMW i7 будет и версия попроще: её установку составят два электромотора (по одному на каждой оси). Ориентировочная мощность такой системы может быть равна 600 л.с. Этот автомобиль, вероятно, оснастят аккумулятором меньшей ёмкости – около 105 кВт*ч (его дальнобойность, скорее всего, превысит 500 км).

Ожидается, что премьера BMW i7 (вместе с «обычной» версией «семёрки») пройдёт в 2022 году, предположительно, в первом квартале.

