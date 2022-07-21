На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии новой «пятёрки», что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть автомобиль.

История пятой серии началась в 1972 году, именно тогда началось производство седана первого поколения с заводским индексом E12. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация модели (G30), премьера которой состоялась в 2017 году, а в 2020-м она заметно обновилась. Теперь же компания занимается тестированием следующего поколения «пятёрки», она уже не раз попадалась в объектив фотошпионов, а самые свежие снимки позволяют разглядеть некоторые новые особенности внешности седана.

Рендер новой "пятёрки"

Спереди новинка выделяется новыми изогнутыми фарами, растянувшимися вдоль кромки капота. Схожее решение применено на новом компактном кроссовере Х1, премьера которого состоялась в самом начале этого лета. Также форма фар может вызывать ассоциации с «пятёркой» в кузове Е60 образца 2003 года. Ноздри могут стать чуть больше размером, однако они не будут столь же огромными, как у новой «семёрки», например. Боковины станут более пластичными за счёт изогнутой поясной выштамповки, идущей от передних крыльев до задних фонарей, и восходящей подоконной линии в районе задних дверей. Дверные ручки будут клавишного типа, как на вышеупомянутом Х1, также заднюю часть в профиль сделают более покатой. Корма пока сильно закамуфлирована, однако уже проглядывается графика светодиодных элементов в фонарях: они получат по паре горизонтальных полосок, между которыми расположатся узкие полосы указателей поворотов.

Рендер новой "пятёрки"

Новинка будет построена на модульной платформе CLAR (Cluster Architecture), которую используют все новые модели компании с классической компоновкой. Наверняка «пятёрка» получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, также будут гибридные модификации. Одной из них может стать подзаряжаемая версия М560е мощностью 565 л.с., которая встанет на ступеньку ниже будущей М5 с 8-цилиндровым мотором и электродвигателем, совокупная мощность которым составит около 750 л.с. Также появится полностью электрическая версия i5.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

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Сегодня в России официальные цены на нынешнюю «пятёрку» стартуют с отметки в 5 120 000 рублей (520i AT, 184 л.с.). Базовый дизельный вариант 520d (190 л.с.) обойдётся на 110 тысяч дороже. На вершине гаммы – 625-сильная модификация М5, её минимальная стоимость составит 11 450 000 рублей.

Напомним, недавно мы опубликовали большую статью, посвящённую 50-летию той самой первой «пятёрки» в кузове E12.