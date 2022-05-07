Вплоть до начала нынешнего века модельная гамма BMW длительное время состояла всего из трёх моделей – «младшей» третьей серии, среднеразмерной пятой серии и флагманской «семёрки». Но мало кто знает, что «пятёрка» в этом арифметическом ряду из Мюнхена исторически является самой первой цифрой: с момента выхода автомобиля этой модели в нынешнем году исполняется ровно 50 лет! Сегодня мы отмечаем полувековой юбилей модели, вспоминая пять наиболее ярких фактов, связанных с историей разработки и особенностями самой первой «пятёрки» с заводским индексом Е12.

ФАКТ 1 Е12 была во многом первой для BMW

В конце шестидесятых годов автомобильный рынок в Европе пребывал на подъеме: тяготы и лишения послевоенных лет остались в прошлом, и в модельной гамме немецкой компании BMW давно не было смешных и забавных мотоколясок Isetta. Напротив, между производителями из Мюнхена и Штутгарта наметилось явное противостояние в борьбе за дойчмарки в кошельке не самого бедного покупателя. Opel в эту битву не вступал, выступая в негласной табели о рангах ниже, чем Mercedes и BMW; Volkswagen, по сути, массово выпускал только «Жука»; ну а марка Audi в её нынешнем понимании только зарождалась в виде наследия большого седана NSU Ro-80.



В модельной линейке BMW на тот момент были как компактные седаны модели 2002, так и более крупные машины под индексом 2500 – наследники модели 2000. Это были автомобили, хоть и относившиеся к «Новому классу» (Neue Klasse), но разработанные в середине шестидесятых с соответствующим уровнем эргономики и оснащения. А поскольку конкуренция в этом сегменте становилась всё жестче, в Мюнхене понимали, что нужна «новая кровь» – и речь не только про автомобиль, но и про тех, кто его создаёт. Ведь мерседесовцы в то время активно работали над перспективным крупным седаном – им впоследствии стал первый S-класс с индексом W116, вышедший в 1972 году.

В BMW же задумались о более компактном седане, который по общепринятым меркам относился к сегменту Е или классу советской Волги – то есть наследнике «Нового класса». Машина должна была получить новую внешность, сохранив при этом фамильные черты седанов двухтысячной серии. В этом ей помог Поль Брак – французский автомобильный дизайнер, ранее работавший на... Mercedes-Benz! Именно Брак имеет отношение к дизайну знаменитой «Пагоды» (W113), а также целого ряда других Мерседесов шестидесятых годов.

Он сделал невозможное: сначала нарисовал один из лучших Мерседесов, а затем – BMW 1 / 3 Он сделал невозможное: сначала нарисовал один из лучших Мерседесов, а затем – BMW 2 / 3 Он сделал невозможное: сначала нарисовал один из лучших Мерседесов, а затем – BMW 3 / 3

Прототип BMW 1600 Ti – работа Брака еще «добээмвэшного» периода

В то время, когда в BMW как раз задумались о новом «секретном оружии», Брак прекратил работать на Mercedes. Неудивительно, что уже пару лет спустя, в 1970-м, француз возглавил дизайнерское бюро BMW, где он активно занялся разработкой большого седана – будущей «семёрки» Е23.



В 1973-м прототип BMW Turbo, созданный Полем, стал «Концептуальным автомобилем года» по версии издания Automobil Revue.



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Однако первой моделью BMW, к которой Брак удачно приложил руку, стала именно «пятёрка».



На фото: прототип Е12

Она стала первой для компании по многим параметрам. К примеру, именно с пятой серии началось актуальное по сей день трёхзначное обозначение, где первая цифра указывает на семейство, а вторая и третья – это рабочий объем двигателя. Долгое время по последней паре цифр (например, 25) можно было сразу понять, что под капотом находится двигатель соответствующего литража – 2,5 литра. Однако именно с «пятёрки», но второго поколения Е28, началось отступление от традиции, когда 2,7-литровый мотор соответствовал индексу 525е.



По замыслу создателей, пятая серия должна была занять промежуточное положение между компактными седанами 2002 и крупными шестицилиндровыми автомобилями Е3 и Е9 под условным названием New Six, став родоначальницей не только нового класса, но и нового модельного ряда BMW.

ДИЗАЙН Е12 ПРИМЕЧАТЕЛЕН БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ С НИЗКОЙ ПОЯСНОЙ ЛИНИЕЙ, ЧТО ОБЕСПЕЧИЛО АВТОМОБИЛЮ ЛЁГКИЙ И "ВОЗДУШНЫЙ" СИЛУЭТ. МИНИМУМ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗАЛСЯ НА ЧИСТОТЕ ЛИНИЙ, А ФИРМЕННЫЙ "АКУЛИЙ НОС" (ТОЧНЕЕ, ЕГО ЗАЧАТКИ) СТАЛ ОСНОВОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА, НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОПРЕДЕЛИВШЕГО ВНЕШНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО "ПЯТЁРКИ", НО И ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА АВТОМОБИЛЕЙ BMW.

Отличительной особенностью пятой серии стал гидроусилитель рулевого управления и задние амортизаторы, размещенные внутри пружин, благодаря чему на некоторых версиях задняя подвеска оснащалась системой автоматического поддержания дорожного просвета независимо от загрузки.

Еще одна интересная особенность «двенадцатой» – диагностический разъем под капотом и набор инструментов в специальном отсеке, закреплённом на внутренней поверхности крышки багажника, что надолго стало фамильной чертой марки.

Важным отличием модели 520i, как нетрудно догадаться по букве i, стала система распределённого впрыска топлива Kugelfischer c топливным насосом высокого давления. А еще в моторной линейке этого класса впервые появились шестицилиндровые двигатели, взятые от «старших» моделей, что заслуживает более детального рассмотрения.



ФАКТ 2 у первой «пятёрки» была интересная и широкая гамма двигателей

Изначально новинка, появившаяся в сентябре 1972-го, была представлена с четырехцилиндровым двигателем М10 объемом 2,0 литра.



«Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 1 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 2 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 3 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 4 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 5 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 6 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 7 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 8 / 9 «Пятьсот двадцатая» сформировала облик и представление об автомобилях так называемого бизнес-класса 9 / 9

И если на версии 520 система питания была традиционно-карбюраторной, то более дорогая модификация 520i была оснащена системой диковинного по тем временам впрыска топлива. Год спустя, в 1973-м, в моторном отсеке пятой серии прописался новый мотор – 2,5-литровая рядная «шестёрка» М30 мощностью 145 л.с.



Шесть цилиндров в ряд на версии 525 – то, что нужно для BMW пятой серии! 1 / 5 Шесть цилиндров в ряд на версии 525 – то, что нужно для BMW пятой серии! 2 / 5 Шесть цилиндров в ряд на версии 525 – то, что нужно для BMW пятой серии! 3 / 5 Шесть цилиндров в ряд на версии 525 – то, что нужно для BMW пятой серии! 4 / 5 Шесть цилиндров в ряд на версии 525 – то, что нужно для BMW пятой серии! 5 / 5

Это сочетание количества цилиндров и рабочего объема впоследствии стало своеобразным «золотым сечением» для этой модели, а по тем временам почти полтораста лошадей под капотом были серьезной заявкой на успех. К слову, BMW 525 E12 можно было визуально отличить как раз по капоту, на котором появилась широкая выштамповка, в то время как на двухлитровых версиях он был практически плоским.



Узнать, что под капотом дорестайлинговой Е12 не четыре цилиндра, а шесть, можно было по широкой выштамповке (первое фото). Обратите внимание, что в то время шильдик модификации размещали и на решетке радиатора



Летом 1974 года в линейке двигателей появилась новая «четвёрка» М10 объемом 1,8 литра, с которой в Мюнхене в варианте с карбюратором Solex сняли 90 «лошадок». Такой «дефорсированный» вариант был ответом компании на запросы потребителей – а точнее, реакцией на грянувший в то время энергетический кризис.

На заднем фоне за этой «пятьсот восемнадцатой» отлично просматривается главный конкурент – Mercedes W123

Не верь глазам своим: прохожие удивлённо рассматривают милицейскую Е12 с московскими номерами

В начале 1976-го появилась самая дорогая и престижная модификация – 528. Она была ответным ходом баварцев на появление главного конкурента – Mercedes-Benz Е-класса W123. Оснащенный парой карбюраторов Zenith 2,8-литровый мотор М30 развивал 165 л.с.



На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 1 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 2 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 3 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 4 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 5 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 6 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 7 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 8 / 9 На «пять-два-восемь» автоматическая трансмиссия не только логично выглядела, но и хорошо сочеталась с мощным двигателем 9 / 9

Летом этого же года вместо технически сложной и не слишком надёжной системы впрыска топлива Kugelfischer начали устанавливать новый «инжектор» – механический впрыск Bosch K-Jetronic.



Для североамериканского рынка, который для компании BMW на тот момент являлся стратегически важным, была разработана отдельная модификация – 530i, появившаяся в 1975-м.

Американская экспансия BMW началась именно с первой «пятёрки» 1 / 4 Американская экспансия BMW началась именно с первой «пятёрки» 2 / 4 Американская экспансия BMW началась именно с первой «пятёрки» 3 / 4 Американская экспансия BMW началась именно с первой «пятёрки» 4 / 4

В этой версии двигатель М30 оснастили системой впрыска Bosch L-Jetronic, но для соответствия более жестким экологическим нормам конструкторам пришлось установить систему рециркуляции отработавших газов и термический нейтрализатор выхлопных газов, из-за чего максимальная мощность упала до показателей обычной карбюраторной «пятьсот тридцатой».



Wasserstoff Antrieb – так назывались эксперименты BMW на тему водородных автомобилей



Сложная система к тому же могла привести к перегреву мотора с последующим прогоранием клапанов и возникновению трещин в головке блока цилиндров, из-за чего мотор требовал дорогостоящего ремонта. Один из владельцев после отказа компании бесплатно устранить последствия подал в суд, и в результате судебного процесса ГБЦ менялись бесплатно, даже если гарантия на автомобиль уже закончилась. Впоследствии в конструкцию головки блока были внесены изменения, что положительно сказалось на надежности.

После того, как нормы токсичности стали еще жестче, на смену 530i пришла 528-я, в выпускной системе которой появился более привычный нам каталитический нейтрализатор и датчик кислорода, что позволило машине соответствовать новым требованиям по экологии и продаваться на всей территории США.

В том же 1979 году специально для японского и швейцарского рынков была создана версия 518i, оснащенная системой механического впрыска Bosch K-Jetronic, причем в Японию эта версия Е12 поставлялась исключительно с автоматической трансмиссией.

После планового рестайлинга на «пятьсот двадцатую» начали устанавливать новый шестицилиндровый карбюраторный двигатель М60, который впоследствии стал тем самым М20 – базовым мотором пятой серии двух следующих поколений.

ВЫХОД ПЕРВОГО Е-КЛАССА ПОСПОСОБСТВОВАЛ ОБНОВЛЕНИЮ "ПЯТЁРКИ": ЛЕТОМ 1976-ГО В ДИЗАЙНЕ И КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗОШЛО СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТКОВ ИЗМЕНЕНИЙ – ТАК, ВЫШТАМПОВКУ НА КАПОТЕ ПО ШИРИНЕ УВЯЗАЛИ С НОЗДРЯМИ, А ИХ СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ. ИЗМЕНИЛАСЬ И КОРМА: ЗАДНИЕ ФОНАРИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В РАЗМЕРАХ, А ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА БЕНЗОБАКА ПЕРЕЕХАЛА С ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ НА КРЫЛО. ДАЖЕ БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ПЕРЕДВИНУЛИ В УГОЛ ОКОННОГО ПРОЁМА. ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ НОВШЕСТВО ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА – ПЯТИТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХСТУПКИ, А ТАКЖЕ ИНДИКАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И НОВЫЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.

Узнать «чистое» детище Поля Брака спереди можно по более округлым «ноздрям», не выступавшим за линию радиаторной решетки (первое фото)



До рестайлинга задние фонари были заметно меньше, а возле правого находился лючок бензобака



ФАКТ 3 у модели было большое количество опций, потому что она создавалась с прицелом на рынок США

Североамериканский рынок был лакомым куском для любого европейского производителя. BMW не стала исключением, а потому новая модель разрабатывалась с учетом интересов и запросов американцев, то есть с явным прицелом на заокеанский рынок. По этой причине «пятёрка» получила непривычно большое количество опций, среди которых была и автоматическая трансмиссия, и центральный замок, и зеркала и стёкла с электроприводом, и гидроусилитель руля, и уже упоминавшаяся система поддержания клиренса независимо от нагрузки на заднюю ось.



Для американских «пятёрок» была характерна богатая комплектация – полный электропакет, аудиосистема, кондиционер, люк с электроприводом, кожаная отделка салона, легкосплавные диски и даже самоблокирующийся дифференциал. Отличить «американку» было легко по выступающим бамперам (требования по безопасности), а также габаритным огням на передних крыльях.

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Именно после выхода «пятёрки» марка BMW начала пользоваться успехом и считаться престижной у пресыщенных американцев, ведь эта относительно небольшая европейская машина была неплохо оснащена, хорошо ехала и еще лучше управлялась.

ФАКТ 4 в первом же поколении «пятёрка» обзавелась заряженной М-версией

Отделение BMW Motorsport GmbH сначала просто предложило доработку моделей 525 и 528 с учетом пожеланий конкретного покупателя, однако в сентябре 1979 года на Франкфуртском автосалоне представили модификацию M535i, которая положила начало «заряженным» седанам пятой серии. Конечно, считать полноценной «эм-пять» эту машину было нельзя, однако «моторспортовских» доработок вполне хватало для того, чтобы эта версия стояла особняком в гамме модификаций.



Во-первых, под капотом поздней Е12 стараниями инженеров BMW Motorsport появилась рядная «шестёрка» М30 объемом 3453 «кубика» – до того момента такой мотор можно было встретить только в моторном отсеке флагманского седана седьмой серии и двухдверной «шестёрки». Благодаря электронному впрыску топлива Bosch L-Jetronic мотор развивал 218 л.с. при 5200 об/мин и внушительные 304 Нм крутящего момента при 4000 об/мин.



Свыше 200 сил на полторы тонны снаряженной массы – не бог весть что по нынешним меркам, но нужно учитывать, что это «дикие лошадки», не усмирённые жесткими экологическими удилами 1 / 3 Свыше 200 сил на полторы тонны снаряженной массы – не бог весть что по нынешним меркам, но нужно учитывать, что это «дикие лошадки», не усмирённые жесткими экологическими удилами 2 / 3 Свыше 200 сил на полторы тонны снаряженной массы – не бог весть что по нынешним меркам, но нужно учитывать, что это «дикие лошадки», не усмирённые жесткими экологическими удилами 3 / 3

С пятиступенчатой механической коробкой передач «пятьсот тридцать пятая» могла разогнаться до сотни за 7,2 секунды, а максимальная скорость достигала 222 км/ч. Так быстро в то время ездил разве что какой-нибудь Jaguar с V12, но никак не компактный немецкий седан.



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К слову, у Мерседеса, не считая тюнинговых версий от AMG и Brabus, о которых мы вспоминали недавно, модификаций «ешки» с подобной энерговооруженностью просто не было! Не обошлось и без спортивного антуража вроде анатомических сидений Recaro или ASS и развитой «губы» под передним бампером.



Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 1 / 6 Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 2 / 6 Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 3 / 6 Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 4 / 6 Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 5 / 6 Размеченный до 240 км/ч спидометр, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные сиденья – приметы «литерной» версии М535i. Снаружи – только «губа» под передним бампером да легкосплавные колёса 6 / 6

В стандартное оборудование этой машины входила пятиступенчатая механика Getrag с измененными передаточными числами и прямой пятой передачей, более жесткая и низкая подвеска с амортизаторами Bilstein и усиленные тормоза.



MLE – Motorsport Limited Edition. Всего для омологации было выпущено 216 серийных MLE, причем изначально планировалось выпустить только 100 экземпляров, но они были моментально раскуплены, и в компании решили выпустить еще одну партию 1 / 3 MLE – Motorsport Limited Edition. Всего для омологации было выпущено 216 серийных MLE, причем изначально планировалось выпустить только 100 экземпляров, но они были моментально раскуплены, и в компании решили выпустить еще одну партию 2 / 3 MLE – Motorsport Limited Edition. Всего для омологации было выпущено 216 серийных MLE, причем изначально планировалось выпустить только 100 экземпляров, но они были моментально раскуплены, и в компании решили выпустить еще одну партию 3 / 3

Поскольку «литерная» версия «пятёрки» появилась уже в самом конце жизненного цикла поколения Е12, то практически без изменений версия 535i нашла своё воплощение и в новом поколении – Е28. Мощность двигателя и остальные характеристики M535i остались практически такими же, но в качестве альтернативы традиционной механике предлагался и четырёхдиапазонный автомат с разными режимами работы, ну а полноценная М5 впервые была реализована как раз в поколении с индексом Е28, а не Е12.



ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ M535I E12 МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ИКОНОЙ BMW? НУ, НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО ОН ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ РЕДКОСТЬ — С НЕМЕЦКИХ СБОРОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ СОШЛО ВСЕГО 1410 ЭКЗЕМПЛЯРОВ — И ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ, ПРАВОРУЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ОСТАЛЬНОГО МИРА БЫЛО ОГРАНИЧЕНО ВСЕГО 450 ЭКЗЕМПЛЯРАМИ. ОДНАКО МАЛОТИРАЖНОСТЬ САМА ПО СЕБЕ НЕ ВСЕГДА ПРИВОДИТ К СТАТУСУ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ; ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ, И У E12 M535I ЭТО ТОЖЕ ЕСТЬ — ЭТО ПРАДЕДУШКА ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ M5 И ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ M, КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАДУМАН, СПРОЕКТИРОВАН И ПОЛНОСТЬЮ ПОСТРОЕН BMW MOTORSPORT. ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ ДОВОЛЬНО КРУТО Боб Харпер Drive-my.com

ФАКТ 5 существовали тюнинговые версии Е12 от Alpina и Hartge

Основанное братьями Гербертом и Рольфом Хартге тюнинг-ателье Hartge предлагало для владельцев топовой версии 528i специальный пакет доработок, получивший название «Hartge 535i».



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Как нетрудно догадаться из индекса, братья пошли тем же путём, что их коллеги из отделения Motorsport, установив под капот «пятёрки» мотор от BMW 635CSi и подняв его мощность до 220 «лошадок». Остальной набор «инъекций бодрости» от Hartge также вполне соответствовал таковому от завода: пятиступенчатая механика (но со «скоростным» рядом), задний самоблок, 15-дюймовые колёса, вентилируемые задние тормоза и подвеска на комплектующих фирмы Bilstein. В итоге «пять-три-пять» от Hartge была на доли секунды быстрее «литерной» – до 100 км/ч она разгонялась ровно за 7 секунд, а ускорение прекращалось на отметке 230 км/ч. Так быстро в то время в Германии ездили разве что автомобили Porsche... или «пятёрка» же, но от ателье Alpina! В Бухлоэ занимались всем модельным рядом, представив на автосалоне во Франкфурте в декабре 1978-го доработанные «трёшку», «пятёрку» и «семёрку». Alpina B7 Turbo была создана на базе BMW 528i, а благодаря турбонагнетателю с трёхлитрового мотора М30 было снято 300 (!) лошадиных сил. И на тот момент эта Альпина имела все основания претендовать на титул самого быстрого четырёхдверного седана в мире.

На фото: Alpina B7 Turbo в фирменной ливрее

Разумеется, и здесь не могло обойтись без подвески фирмы Bilstein, название которой многие владельцы «двенашек» затем неизменно произносили с придыханием. Само собой разумеющееся для тюнинговой версии – это передняя и задняя «юбки», стереосистема Pioneer, спортивные сиденья и вентилируемые дисковые тормоза по кругу. Если М535i была, по сути, мелкосерийным изделием с тиражом в 1410 экземпляров, то В7 Turbo – и вовсе штучным изделием: было выпущено 147 штук. В конце 1981 года, то есть уже в то время, когда Е12 на конвейере сменила «пятёрка» Е28, Alpina представила модель B7S Turbo, мотор которой развивал и вовсе запредельные 330 л.с., а максимальная скорость достигала 265 км/ч, до которых не мог разогнаться даже Porsche 911 Turbo! Все шесть десятков выпущенных B7S были доступны в одном-единственном цвете тёмно-синий металлик (Dunkelsaphirblau metallic).



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P.S.



За 9 лет производства в Европе, то есть с 1972 по 1981-й, было выпущено без малого 700 тысяч «пятёрок» первого поколения, однако эту модель производили и в ЮАР, где еще в 1974 году было открыто сборочное производство BMW. В Африке Е12 делали аж до 1984 года, то есть параллельно с моделью второго поколения с индексом Е28. Именно поэтому в южноафриканских «пятёрках» можно найти немало деталей от «младшей сестры» – речь идёт о панели приборов и компонентах передней и задней подвесок. Таким образом, Е12 была не только первой, но и самой «долгоиграющей» «пятёркой», ведь больше десяти лет на конвейере затем не продержалось ни одно поколение автомобилей пятой серии.

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