Новинки ×

Новая BMW M5: первые изображения

15.09.2022 319 1 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие фотографии спортседана следующего поколения, которые демонстрируют некоторые особенности внешнего вида будущей новинки.

 

М5 – топ-версия пятой серии, доработанная подразделением BMW Motorsport. Первое поколение модели было представлено в 1984 году, оно было сделано на базе седана с заводским индексом Е28. Первоначально немецкая компания планировала ограничиться тиражом в 500 экземпляров, однако спрос на автомобиль превзошёл все ожидания, в результате чего было реализовано более чем в 4 раза больше спортседанов. Сегодня на конвейере уже шестое поколение с индексом F90, премьера которого состоялась в 2018 году, а в 2020-м модель получила заметный рестайлинг. Теперь же немецкая компания занимается разработкой и тестированием М5 на базе «пятёрки» следующего поколения, который ещё не был представлен (ранее мы опубликовали рендеры модели). Имеющиеся шпионские фотографии позволяют разглядеть ряд деталей внешности будущего спортседана.

Рендер новой BMW M5

Самая мощная «пятёрка» получит оригинальный передний бампер с крупным трапециевидным воздухозаборником в центре и узкими вертикальными прорезями воздуховодов по бокам. Наверняка появится оригинальная решётка радиатора, мы изобразили вариант с горизонтальными перекладинами, подобные уже имеют новое семейство М3/М4, и аналогичные получат другие будущие «эмки», среди которых новое купе М2 и рестайлинговый Х5 М. Среди других отличий от обычной «пятёрки» — более широкие передние колёсные арки и сдвоенные круглые патрубки выхлопной системы.

Рендер новой BMW M5

Новая М5 получит гибридную силовую установку, на что намекает лючок для подзарядки, расположенный в переднем крыле. Общая мощность битурбированного 4,4-литрового V8 и электромотора составит порядка 650 л.с.

Премьера новинки может состояться в следующем году, а начало его производства ожидается только в 2024-м. Кстати, компанию седану может составить также универсал М5, который ранее существовал только в кузовах Е34 и Е61 (второе и четвёртое поколения соответственно).

Нынешняя BMW M5 (F90)
1 / 3
Нынешняя BMW M5 (F90)
2 / 3
Нынешняя BMW M5 (F90)
3 / 3

Нынешний седан М5 также оснащается мотором 4.4 V8, его мощность в версии Competition составляет 625 л.с., в самой мощной модификации CS – 635 л.с. Минимальный официальный ценник в России на модель Competition составляет 11 450 000 рублей.

Между тем, пару дней назад немецкая компания опубликовала тизер серийного кроссовера ХМ, а ранее в этом месяце мы опубликовали его рендеры

седан спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 5 серия BMW M5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
15.09.2022 17:05
Nervous

Эй, ну перестаньте, куда делись самые убогие на свете двухэтажные фары?????? Хотя, конечно, ручки комодные на месте. Фух, отлегло

Новые статьи

Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш... 194 1 0 15.09.2022
Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на... 1074 1 3 14.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 675 2 26 12.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17807 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9436 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 7157 2 21 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings