М5 – топ-версия пятой серии, доработанная подразделением BMW Motorsport. Первое поколение модели было представлено в 1984 году, оно было сделано на базе седана с заводским индексом Е28. Первоначально немецкая компания планировала ограничиться тиражом в 500 экземпляров, однако спрос на автомобиль превзошёл все ожидания, в результате чего было реализовано более чем в 4 раза больше спортседанов. Сегодня на конвейере уже шестое поколение с индексом F90, премьера которого состоялась в 2018 году, а в 2020-м модель получила заметный рестайлинг. Теперь же немецкая компания занимается разработкой и тестированием М5 на базе «пятёрки» следующего поколения, который ещё не был представлен (ранее мы опубликовали рендеры модели). Имеющиеся шпионские фотографии позволяют разглядеть ряд деталей внешности будущего спортседана.

Рендер новой BMW M5

Самая мощная «пятёрка» получит оригинальный передний бампер с крупным трапециевидным воздухозаборником в центре и узкими вертикальными прорезями воздуховодов по бокам. Наверняка появится оригинальная решётка радиатора, мы изобразили вариант с горизонтальными перекладинами, подобные уже имеют новое семейство М3/М4, и аналогичные получат другие будущие «эмки», среди которых новое купе М2 и рестайлинговый Х5 М. Среди других отличий от обычной «пятёрки» — более широкие передние колёсные арки и сдвоенные круглые патрубки выхлопной системы.

Рендер новой BMW M5

Новая М5 получит гибридную силовую установку, на что намекает лючок для подзарядки, расположенный в переднем крыле. Общая мощность битурбированного 4,4-литрового V8 и электромотора составит порядка 650 л.с.

Премьера новинки может состояться в следующем году, а начало его производства ожидается только в 2024-м. Кстати, компанию седану может составить также универсал М5, который ранее существовал только в кузовах Е34 и Е61 (второе и четвёртое поколения соответственно).

Нынешняя BMW M5 (F90) 1 / 3 Нынешняя BMW M5 (F90) 2 / 3 Нынешняя BMW M5 (F90) 3 / 3

Нынешний седан М5 также оснащается мотором 4.4 V8, его мощность в версии Competition составляет 625 л.с., в самой мощной модификации CS – 635 л.с. Минимальный официальный ценник в России на модель Competition составляет 11 450 000 рублей.

Между тем, пару дней назад немецкая компания опубликовала тизер серийного кроссовера ХМ, а ранее в этом месяце мы опубликовали его рендеры.