BMW опубликовала новый тизер кроссовера XM и объявила дату презентации

Результаты продаж автомобилей BMW в Европе пока что продолжают снижаться: так, за первые семь месяцев текущего года дилеры реализовали 364 992 экземпляра, что почти на 15% меньше, чем в январе-июле 2021 года. Однако в сравнительно скором будущем модельный ряд пополнится за счёт нового флагманского кроссовера XM: предсерийный концепт баварцы представили в конце ноября прошлого года.



Теперь же BMW готовится к официальному дебюту серийной версии SUV: в компании подтвердили, что премьера пройдёт в конце текущего месяца, 27 сентября. Дата презентации появилась в новом тизере кроссовера XM. В видеоролике показан силуэт фронтальной части будущей новинки марки, а также светящиеся элементы на ней: окантовка фирменных «ноздрей» решётки радиатора, полоски ходовых огней и свет основных блоков фар (суда по всему, головную оптику оставили «двухярусную», как и у концепта). Кроме того, ролик позволяет услышать звук работы мотора, входящего в состав гибридной системы.



На фото: прототип BMW XM

Напомним, изначально серийный BMW XM выйдет с менее мощной силовой установкой, чем у концепта. В основу системы M Hybrid ляжет двигатель S68, который представляет собой модернизированную версию битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (он был адаптирован для работы в составе гибридной «начинки»). У восьмиступенчатой автоматической коробки передач ZF вместо гидротрансформатора электромотор.



У стартовой версии совокупная отдача, вероятно, составит 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 884 Нм. В дальнейшем у этой модели появится более мощная версия: характеристики будут близки к показателям шоу-кара – 740 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Как раньше пояснили в компании, на разгон с места до «сотни» гибридному кроссоверу массой около 2,7 тонны понадобится около 3,5 секунды. В чисто электрическом режиме такой SUV сможет проехать около 80 км (расчёт вели по циклу WLTP).



На фото: салон прототипа BMW XM

Баварский производитель весной текущего года делился фотографиями прототипа товарного кроссовера, детали экстерьера и интерьера которого были спрятаны за маскировочной плёнкой. Кроме того, ранее в Сети появились патентные изображения будущего SUV, а недавно Kolesa.ru делился новыми рендерами серийного BMW XM. Предполагается, что у него решётка радиатора окажется меньшего размера, чем у концепта, но она сохранит рисунок из горизонтальных перекладин. Вероятно, накладки на колёсные арки у серийной версии сделают более округлыми, а передние стойки окрасят в цвет кузова (у концепта они чёрные). Ещё у товарной версии BMW XM, скорее всего, будут традиционные дверные ручки.



Концепт BMW XM 1 / 2 Концепт BMW XM 2 / 2

В салоне компания пока показала только рулевое колесо, а также часть элементов управления на передней панели и двери. У концепта XM интерьер был разделён на две части с помощью цвета и материалов для отделки. Помимо этого, на передней панели расположили большой горизонтально вытянутый единый экран, играющий роль одновременно и виртуальной «приборки», и тачскрина информационно-развлекательной системы.



Салон концепта BMW XM 1 / 2 Салон концепта BMW XM 2 / 2

Как Kolesa.ru сообщал ранее, выпуск серийного SUV баварского бренда стартует в декабре текущего года: производство будет налажено на мощностях американского завода компании, он расположен в городе Спартанберге (штат Южная Каролина). Ожидается, что до дилеров первые машины доберутся в начале следующего года. В компании пока официально не называют стоимость новинки; по слухам, стартовая стоимость BMW XM на домашнем рынке, в Германии, будет равна примерно 180 тыс. евро.

