Флагманский кроссовер BMW: баварцы могут показать серийный XM до конца месяца

Показатели BMW в Европе снижаются уже не первый год. Так, за «ковидный» 2020-ый баварский бренд потерял более 18%, годом позже – ещё 0,6%. По информации сайта Carsalesbase, в текущем году у марки тоже минус: за первые семь месяцев клиенты купили 364 992 автомобиля, что почти на 15% меньше, чем годом ранее. Отметим, пиковым для BMW на старосветском рынке был 2019 год, когда дилеры реализовали 825 035 машин.



На фото: прототип BMW XM

В скором будущем модельный ряд бренда пополнится за счёт новинки: её роль исполнит флагманский кроссовер BMW XM. Пока что в компании официально не объявили дату презентации SUV, но соответствующая информация появилась у издания BMWBlog. Предполагается, что дебют новинки пройдёт до конца текущего месяца, 27 сентября. Не исключено, что до этой даты компания успеет опубликовать свежие тизеры XM.



Концепт BMW XM баварцы представили в конце ноября 2021 года. Напомним, автомобиль получил крупные фирменные «ноздри» решётки радиатора, имеющие форму многоугольников: у них светящаяся окантовка и рисунок в виде чёрных горизонтальных полос. У шоу-кара двухэтажная головная оптика, при этом сверху расположены дневные ходовые огни с «поворотниками», а основной блок фар затемнён и находится ниже.



Весной текущего года компания также публиковала фотографии прототипа товарного кроссовера, спрятанного за маскировочной плёнкой. Также ранее в Сети появились патентные изображения будущего SUV, а совсем недавно Kolesa.ru делился свежими рендерами серийного BMW XM. Ожидается, что у него будет решётка радиатора меньшего размера, чем у концепта, однако, она сохранит горизонтальные перекладины. Скорее всего, у модели останутся «двухэтажная» оптика и контрастная чёрная вставка в переднем бампере, но их форма может стать иной.



Рендеры серийного кроссовера BMW XM 1 / 2 Рендеры серийного кроссовера BMW XM 2 / 2

Помимо этого, накладки на колёсные арки у серийной версии, вероятно, окажутся более округлыми. Профиль также, скорее всего, украсят своего рода молдингом, который пройдёт вдоль боковин кузова немногим ниже подоконной линии. Передние стойки выполнят в цвет кузова (у концепта они чёрные). Ещё у товарной версии BMW XM ожидаются традиционные дверные ручки. Вероятно, автомобилю сохранят «двухярусные» угловатые выхлопные патрубки, а вот форма вытянутых по горизонтали фонарей может оказаться проще, чем у шоу-кара.



На фото: салон прототипа BMW XM

Как мы сообщали ранее, серийный кроссовер сначала получит менее мощную силовую установку, чем у концепта. В основу системы M Hybrid ляжет двигатель S68, представляющий собой модернизированную версию битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (его адаптировали для работы в составе гибридной установки). Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF вместо гидротрансформатора получила электромотор. У стартовой версии совокупная отдача, вероятно, составит 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 884 Нм. В дальнейшем появится версия Black Label, у «начинки» которой характеристики будут близки к шоу-кару – 740 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Известно, что на разгон с места до «сотни» гибридному кроссоверу массой около 2,7 тонны понадобится около 3,5 секунды. Дальнобойность в чисто электрическом режиме составит порядка 80 км (по циклу WLTP).



Производство серийного SUV баварской марки начнётся в декабре текущего года, выпуск наладят на мощностях завода компании в США, он расположен в городе Спартанберге (штат Южная Каролина). До дилеров первые машины доберутся в начале 2023-го. Официально цены пока не рассекречены, однако, по слухам, на домашнем рынке, в Германии, стартовая стоимость BMW XM составит около 180 тыс. евро.

