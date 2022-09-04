На этой неделе в Сети появились патентные изображения серийной версии кроссовера с новым индексом ХМ, которые позволяют разглядеть все основные особенности внешности новинки.

Сегодня флагманским кроссовером является трёхрядный Х7, премьера единственного пока поколения которого состоялась осенью 2018 года. В прошедшем апреле он прошёл через существенный рестайлинг, в ходе которого ему досталась двухъярусная головная оптика. Аналогичное решение ранее уже было продемонстрировано на концепте большого гибридного кроссовера ХМ, который впервые показали осенью прошлого года. Теперь же немецкая компания готовит серийную версию этого паркетника, и у нас есть возможность оценить, чем он будет отличаться от концепта.

Рендер серийного BMW XM

У серийного ХМ весьма много общего с концептом, в то же время они заметно отличаются. Прежде всего, кроссовер получит решётку радиатора меньшего размера, при этом она сохранит горизонтальные перекладины. Останутся также «двухэтажные» фары и контрастная чёрная вставка в переднем бампере, однако их форма станет несколько иной. Колёсные арки получат широкие накладки, но в серийной версии они будут более округлыми. Ещё один характерный элемент, который достанется серийной модели – своего рода молдинг, проходящий вдоль боковин кузова чуть ниже подоконной линии. Передние стойки будут выполнены в цвет кузова, в то время как у концепта они чёрные. В отличие от других флагманских моделей компании (новой 7 серии и электрического паркетника iX ), кроссовер получит традиционные дверные ручки. Что касается задней части, то здесь можно обратить внимание на выполненные в два яруса угловатые выхлопные трубы и расположенные в верхней части заднего стекла логотипы бренда. Вытянутые по горизонтали фонари будут весьма внушительного размера, однако их форма заметно проще, чем у концепта.

Рендер серийного BMW XM

Новый ХМ будет оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурбированного мотора 4.4 V8 (S68) и электродвигателя. Совокупная мощность начальной модификации, которая может получить индекс 50е, составит 644 л.с. и 884 Нм крутящего момента. Будет и более мощная версия Black Label, характеристики которой будут близки к концепту – 740 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

BMW XM Concept 1 / 3 BMW XM Concept 2 / 3 BMW XM Concept 3 / 3

Модель ХМ будет дороже нынешнего флагмана Х7, официальные цены на который сегодня стартуют с отметки в 9 350 000 рублей (30d, 249 л.с.). Самая же мощная 530-сильная версия с индексом M50i оценивается минимум в 12 250 000 руб.

Между тем, баварцы также готовятся к премьере обновлённого BMW X5 M, который получит куда более традиционный внешний вид.