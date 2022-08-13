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Рестайлинговый BMW X5 M: новые изображения

13.08.2022 341 0 0

Вчера в Сети появились свежие шпионские фотографии спортивного немецкого кроссовера, на которых видны новые особенности внешнего вида рестайлинговой модели.

 

Кроссовер Х5 впервые в гамме немецкого производителя появился в 1999 году (заводской индекс Е53), став также первым автомобилем марки с таким типом кузова. В 2001 году была презентована самая мощная модификация 4.6is с 347-сильным бензиновым 4.6 V8, полноценную же М-версию паркетник получил лишь во втором поколении (кузов Е70) в 2009 году. Сегодня на конвейере четвёртая генерация Х5 (G05), премьера которой состоялась в 2018-м, а спустя год была представлена модификация X5 M. Подходит время для планового рестайлинга, и вместе с обычным кроссовером немецкая компания активно тестирует «эмку», которая демонстрирует всё больше новых деталей обновлённой внешности.

Рендер обновлённого Х5 М

Судя по шпионским фотографиям, самый мощный Х5 существенно обновится спереди, плюс к этому ещё больше визуально отделавшись от стандартного паркетника. Прежде всего, это произойдёт благодаря новой решётке радиатора, форма которой станет аналогична модели X6. Наиболее интересным элементом рестайлингового кроссовера станут горизонтальные перекладины решётки, подобное решение ранее мы уже видели на новых M3/М4 и концептуальном ХМ. Другое заметное изменение – значительно более узкие фары с более острой графикой светодиодных ходовых огней. Бампер, как видно на шпионских фотографиях, в целом сохранит свой дизайн, однако некоторые детали отделки могут обновиться. Что же касается задней части, то здесь основным (а может быть и единственным) отличием от нынешнего кроссовера станут фонари с новым дизайном.

Рендер обновлённого Х5 М

Рестайлинг затронет и салон автомобиля, здесь появится новая мультимедийная система iDrive 8 с парой совмещённых экранов, которой комплектуются все последние новинки компании. А вот техническая часть может остаться без существенных изменений. Нынешний кроссовер комплектуется 4,4-литровым бензиновым битурбированным двигателем V8, в самой мощной версии Competition он выдаёт 625 л.с.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний BMW X5 M
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Нынешний BMW X5 M
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Нынешний BMW X5 M
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Нынешний BMW X5 M
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Сегодня в России официальный ценник на нынешний BMW X5 M составляет 13 820 000 рублей за обычную версию и 15 120 000 рублей за модификацию M Special. Все варианты комплектуются полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Между тем, BMW готовит 5 серию нового поколения, а также несколько моделей «Нового класса».

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