Новинки ×

BMW M2 следующего поколения: новые изображения

15.06.2022 262 0 0

Позавчера были опубликованы официальные фотографии замаскированного «заряженного» купе, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

История самых компактных баварских заднеприводных купе началась в 2007 году, когда было представлена двухдверка 1 Series в кузове E82, а в 2011-м началось производство самой мощной версии 1М Coupe. Начиная со второго поколения образца 2014 года (заводский индекс F22), модель отделилась от первой серии и получила наименование 2 Series, а «заряженная» модификация получила имя М2 (F87). Сегодня на конвейере уже третье поколение модели, которое дебютировало в июле прошлого года, а в ближайшем будущем к нему добавится М-версия, которая весьма существенно будет отличаться внешне.

Рендер новой BMW M2

Новую М2 будет легко узнать по передней части, которую сделают практически полностью оригинальной. Решётка радиатора у нынешней «двойки» и так небольшого размера (по сравнению с большинством других новинок компании), а в самой мощной версии она будет ещё меньше. При этом её форма станет более угловатой, а место вертикальных перекладин займут горизонтальные. В нижней части бампера расположатся крупные прямоугольные воздухозаборники, а в самой верхней его части разместится возрождённый старый логотип бренда. Аналогично предшественнику, новая М2 получит заметно расширенные колёсные арки. Что же касается задней части, то здесь наиболее интересным элементом является угловатый бампер с расположенными по бокам вертикальными элементами светотехники.

Рендер новой BMW M2

Одна из особенностей интерьера новинки – большой изогнутый дисплей, вмещающий в себя виртуальную приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы, аналогичное решение предлагают электролифтбек i4 и обновлённая третья серия. Купе получит тот же рядный 3-литровый 6-цилиндровый битурбомотор S58, что и новые M3/M4. У последних отдача двигателя составляет 480 и 510 л.с., на новой М2 показатели должны быть ниже. Можно будет выбрать купе как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic.

Премьера новинки состоится в октябре.

Нынешняя BMW M2
1 / 3
Нынешняя BMW M2
2 / 3
Нынешняя BMW M2
3 / 3

Между тем, в самом начале этого лета состоялась официальная премьера нового кроссовера BMW X1.       

купе спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 2 серия BMW M2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Skoda Yeti c пробегом: удачный рестайлинг, безопасные 1,6, 1,2 и DSG плюс шанс на тюнинг до 300 сил В первой части материала о чешском кроссовере мы рассказывали о коррозии ранних машин и дорогой кузовщине, а также сюрпризах электрики. Теперь пришло время выяснить, как себя ведут ходовая... 48 0 0 15.06.2022
Статьи / Авто недели Без сделок с чувством прекрасного: стоит ли покупать Renault Symbol II за 400 тысяч рублей Цены на автомобили продолжают скакать, как в припадке, а потребность купить дешевую машину для каждодневных задач у многих никуда не пропала. Мы уже рассуждали о том, что ради экономии можно... 1111 8 1 14.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и че... 1867 0 16 13.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11993 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11683 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Дизель против даунсайзинга и за что же голосуют рублем: тест-драйв Renault Duster TCe и dci На Duster мы ездили уже минимум трижды: сначала был премьерный тест-драйв, затем поездка в Дагестан на машинах с ручными коробками передач, а в последнем путешествии в Тулу мы обкатывали... 9291 4 1 19.01.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings