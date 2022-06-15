История самых компактных баварских заднеприводных купе началась в 2007 году, когда было представлена двухдверка 1 Series в кузове E82, а в 2011-м началось производство самой мощной версии 1М Coupe. Начиная со второго поколения образца 2014 года (заводский индекс F22), модель отделилась от первой серии и получила наименование 2 Series, а «заряженная» модификация получила имя М2 (F87). Сегодня на конвейере уже третье поколение модели, которое дебютировало в июле прошлого года, а в ближайшем будущем к нему добавится М-версия, которая весьма существенно будет отличаться внешне.

Рендер новой BMW M2

Новую М2 будет легко узнать по передней части, которую сделают практически полностью оригинальной. Решётка радиатора у нынешней «двойки» и так небольшого размера (по сравнению с большинством других новинок компании), а в самой мощной версии она будет ещё меньше. При этом её форма станет более угловатой, а место вертикальных перекладин займут горизонтальные. В нижней части бампера расположатся крупные прямоугольные воздухозаборники, а в самой верхней его части разместится возрождённый старый логотип бренда. Аналогично предшественнику, новая М2 получит заметно расширенные колёсные арки. Что же касается задней части, то здесь наиболее интересным элементом является угловатый бампер с расположенными по бокам вертикальными элементами светотехники.

Рендер новой BMW M2

Одна из особенностей интерьера новинки – большой изогнутый дисплей, вмещающий в себя виртуальную приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы, аналогичное решение предлагают электролифтбек i4 и обновлённая третья серия. Купе получит тот же рядный 3-литровый 6-цилиндровый битурбомотор S58, что и новые M3/M4. У последних отдача двигателя составляет 480 и 510 л.с., на новой М2 показатели должны быть ниже. Можно будет выбрать купе как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic.

Премьера новинки состоится в октябре.

Нынешняя BMW M2 1 / 3 Нынешняя BMW M2 2 / 3 Нынешняя BMW M2 3 / 3

Между тем, в самом начале этого лета состоялась официальная премьера нового кроссовера BMW X1.