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  • Новый кроссовер Volkswagen попался фотошпионам (тот, который больше Teramont)

Новый кроссовер Volkswagen попался фотошпионам (тот, который больше Teramont)

03.08.2020 3527 0 2

Ожидается, что новый паркетник немецкой марки будет доступен с трехрядным салоном, а моторную гамму он, возможно, разделит с родственным Teramont. Пока для SUV подтвержден только один рынок.

 

В прошлом году в Шанхае показали концептуальный кроссовер Volkswagen SMV. Уже во время презентации стало известно о том, что в статусе прототипа кросс долго не задержится: главным рынком для него станет Китай, а выпуск наладят на местном заводе СП FAW и VW. И действительно, весной 2020-го предприятие приступило к производству кузовов для новой модели. Теперь же в распоряжении издания Autohome появились фотографии тестового образца. Отметим, название товарного кроссовера еще не объявлено, модель пока известна под внутренним индексом VW416.

Итак, спереди паркетник практически полностью повторяет концепт SMV, и пусть вас не смущают лишние серебристые полоски – это просто клейкая лента, излюбленная маскировка Volkswagen. С кормой пока не все так однозначно: у машины на фото раздельные фонари, тогда как у прототипа они объединены между собой довольно широкой светящейся плашкой. Впрочем, не исключено, что отдельные блоки — тоже камуфляж, плашку могли заклеить пленкой в цвет кузова.

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Внутри – виртуальная «приборка», двухэтажная центральная консоль и небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Скорее всего, кроссовер предложат с трехрядным салоном.

По неофициальным данным, ближайшим родственником серийного воплощения SMV является VW Teramont, при этом новый SUV крупнее: у концепта длина превышает 5,1 метра, колесная база, как ранее заявили в Volkswagen, — «около 3 метров». Для сравнения, у Teramont эти показатели составляют 5039 и 2980 мм соответственно. Кстати, для Китая Терамонт тоже производят локально, но за его выпуск отвечает другое совместное предприятие – SAIC Volkswagen.

Техника, скорее всего, перейдет с местного Teramont – это бензиновые «турбочетверка» 2.0 и турбированный V6 2.5. У родственной модели от SAIC Volkswagen первый двигатель выдает 186 или 220 л.с., второй – 299 л.с., оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой. Как и у Teramont, у нового кроссовера наверняка будут полноприводные версии.

На «поднебесный» рынок товарное воплощение SMV должно выйти до конца текущего года. Некоторые местные СМИ считают, что этот кроссовер окажется дороже соплатформенного Teramont (обе модели базируются на «тележке» MQB). Цена последнего – от 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 3 155 000 рублей по актуальному курсу. Выберется ли новый большой паркетник Volkswagen за пределы КНР – пока вопрос.

Концепт Volkswagen SMV
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Концепт Volkswagen SMV
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Концепт Volkswagen SMV
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Между тем немецкая марка готовится представить еще несколько новинок, среди них – купеобразная версия Tiguan и электрокросс ID.4. Премьера ожидается и в России – у нас, вероятно, наладят выпуск паркетника, который в Китае известен как Tharu.

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