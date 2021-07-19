Volkswagen Passat прощается с одним из крупнейших рынков лимитированной спецверсией

Выпуск седана свернут в США, позже его место на конвейере займет электрический паркетник. На прощание анонсирована особая «четырехдверка», которая отличилась оснащением и отделкой.

О том, что Volkswagen собирается отказаться от Passat в Штатах, заговорили еще в 2020-м, а теперь локальное подразделение марки объявило официально: нынешний 2022 модельный год станет для модели последним, то есть ее производство в американском городе Чаттануга (штат Теннесси) вот-вот завершится. Вместе с выпуском закончится и история Пассата в США – на импорт концерн переходить не будет.

Между тем первые шесть поколений в эту страну поставляли из Европы, причем собственно Пассатом автомобиль там стал лишь в третьем поколении – в 1990-м: модель первой генерации в Штатах звалась Dasher (стартовала в 1974 году), а «второй» такой Фольксваген на американском рынке носил имя Quantum (дебютировал в 1982-м).

Volkswagen Dasher'1974 для США, он же первый Passat

Производство в Чаттануге началось в 2011 году, и на конвейер американского предприятия встал совсем другой седан, не такой, как тогдашний европейский Passat: «четырехдверку» с заводским индексом NMS (New Midsize Sedan) разработали специально для местной публики, она крупнее и просторнее «старосветской» модели. Позже аналогичный седан начали производить еще и в Китае. В 2018-м «поднебесная» модель сменила поколение, переехав с платформы PQ46 на MQB, а год спустя был модернизирован и американский Passat, но, что любопытно, версия для Штатов сохранила старую «тележку», переняв при этом дизайн «китайца».



Volkswagen Passat NMS'2011 — эту модель разработали уже специально для американского рынка, она крупнее европейской. Позже такой Пассат добрался и до Китая

Успеха «четырехдверка» NMS в США так и не снискала: согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для модели там стал 2012-й, когда было реализовано чуть более 117 000 единиц. К примеру, Toyota Camry и Honda Accord в том же году обрели почти 405 000 и 332 000 владельцев соответственно. Результат Пассата в 2020-м – лишь 22 964 экземпляра. Можно, конечно, сослаться не только на смещение спроса в сторону SUV, но и на карантин, но, к примеру, та же Toyota Camry в прошлом году в Штатах разошлась тиражом 294 348 экземпляров, выбор на хондовском Аккорде остановили 199 458 клиентов, дилеры Nissan продали 137 988 седанов Altima.



Актуальный VW Passat для США, то есть после модернизации 2019 года 1 / 3 Актуальный VW Passat для США, то есть после модернизации 2019 года 2 / 3 Актуальный VW Passat для США, то есть после модернизации 2019 года 3 / 3

Как бы то ни было, но Пассат уходит не молчком: выпущена «прощальная» спецверсия с незатейливым названием Limited Edition. Всего сделают 1973 таких автомобиля – в честь года появления самого первого европейского VW Passat. Машины особой серии представлены в четырех «уникальных цветовых сочетаниях» (имеется в виду окраска кузова и цвет отделки салона), количество каждой партии тех самых «сочетаний» отдает дань уважение «тому или иному аспекту прошлого» модели.



Прощальный VW Passat Limited Edition для США 1 / 5 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 2 / 5 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 3 / 5 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 4 / 5 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 5 / 5

Так, тираж седанов красного цвета с интерьером Titan Black насчитывает 411 экземпляров – это число отсылает к производственному коду первого оригинального Пассата. Машин зеленого цвета с салоном Mauro Brown выпустят в количестве 423 штуки (это код региона Чаттануги, Теннесси), белого (с аналогичным салоном) – 524 единицы (дата открытия завода в Чаттануге, то есть 5.24 или 24 мая по-нашему). Наконец, 615 «четырехдверок» окрасят в серебристый цвет, а их интерьер будет выполнен в черном: по задумке маркетологов, это 6 поколений импортных Passat, одно поколение из Чаттануги и «пять десятилетий» продаж в США.



Прощальный VW Passat Limited Edition для США 1 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 2 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 3 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 4 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 5 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 6 / 7 Прощальный VW Passat Limited Edition для США 7 / 7

Другие «фишки» Limited Edition – 18-дюймовые диски особого дизайна, черные корпуса наружных зеркал, памятные ярлыки в салоне и коврик в подстаканниках со схемами Чаттануги и завода. Также в списке оборудования значатся светодиодная головная оптика, электропривод багажника, подогрев всех сидений, ассистент парковки, система автоматического переключения света фар.



Двигатель у американского Пассата один – бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI серии EA888, которая выдает 176 л.с. и сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Цена VW Passat Limited Edition начинается с отметки в 30 295 долларов, что эквивалентно около 2 263 000 рублей по текущему курсу.

Прощальный VW Passat Limited Edition для США

Седаны американской сборки также поставляют на экспорт – например, в страны Ближнего Востока. Станет ли евроверсия заменой Пассату made in USA, или же модель исчезнет с большего количества рынков – пока неизвестно. В Штатах же место «четырехдверки» займет электрический паркетник ID.4, он встанет на конвейер в следующем году. В США еще выпускают кроссовер Atlas (оттуда его под именем Teramont поставляют в РФ) и его укороченную версию Cross Sport.



Отметим, в других регионах VW продолжит продавать Passat: в Китае «четырехдверка» только что пережила рестайлинг, в Россию вот-вот вернется кросс-универсал, а в Европе модель скоро сменит поколение.