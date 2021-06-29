Универсал Volkswagen Passat возвращается в Россию: только кросс-версия Alltrack

В Европе Volkswagen Passat B8 пережил рестайлинг еще в 2019 году, до России такая модель добралась в 2020-м, но только в виде седана, хотя прежде у нас также можно было купить и базовый универсал Variant, и его «внедорожное» исполнение Alltrack. Теперь же российский офис марки объявил о возвращении «пятидверки». Правда, к нам привезут лишь кросс-версию – по крайней мере, пока. «На сегодня планируется только Alltrack», — сообщили Kolesa.ru в местном подразделении Volkswagen.

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Напомним, после рестайлинга семейство обрело иные радиаторную решетку и бамперы, в фарах и фонарях заменили «начинку». В салоне – новые рулевое колесо и мультимедийная система. Длина Passat Alltrack составляет 4780 мм, паспортный дорожный просвет – 174 мм (у седана – 160 мм). Разумеется, у кросс-версии имеется черный пластик по периметру кузова, плюс серебристые рейлинги на крыше и выполненные в том же цвете корпуса наружных зеркал. Объем багажника универсала – 639 литров, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличивается до 1769 литров (у седана – от 585 до 1152 литров).



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Как и дореформенный Passat Alltrack, обновленный кросс-универсал в России предложат с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 220 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. У «пятидверки» полный привод 4Motion (с муфтой на задней оси).



В списке стандартного оборудования нашего «сарая» значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, адаптивное шасси, электронная блокировка дифференциала XDS, тканевая обивка сидений, подогрев рулевого колеса и кресел, трехзонный климат-контроль, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, система удержания в полосе движения. За доплату можно будет заказать матричные фары, камеры кругового обзора и панорамную крышу. Кроме того, для модели предусмотрен опциональный комплекс IQ.Drive, в который входят адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон с функцией предупреждения о столкновении при движении задним ходом, парковочный ассистент.

Цены и точную дату старта продаж VW Passat Alltrack объявят позже. Седан в России сегодня доступен с бензиновыми моторами 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), оба сочетаются с 7DSG, привод – только передний. Цена «четырехдверки» варьируется от 2 147 000 до 2 827 000 рублей.

