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Символ китайского благополучия: VW свернёт производство легендарной модели Santana

10.11.2021 452 0 0

С моделью Santana концерн Volkswagen начал своё вторжение на китайский рынок в первой половине 80-х годов прошлого века, а теперь пришло время сдать популярную легковушку в архив из-за смещения потребительского спроса в сторону электромобилей и кроссоверов.

 

Volkswagen Santana — это глобальная версия европейского Volkswagen Passat второго поколения (B2), которую помимо Китая собирали в Африке, Латинской Америке и даже в Японии. Пилотная партия китайской Сантаны была собрана крупноузловым методом в 1983 году, а полноценное массовое производство на совместном предприятии с китайской корпорацией STAC (ныне известна как SAIC) в Шанхае началось в 1985 году, с тех пор выпущено более 6 млн экземпляров этой модели!

Volkswagen Santana первого поколения

Santana стала одним из символов становления в КНР среднего класса, массовой автомобилизации, прихода в Китай западных корпораций и бурного роста экономики. Сегодня китайский авторынок — крупнейший в мире, а Volkswagen — самая популярная марка на китайском рынке: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, она реализовала здесь более 1,5 млн автомобилей.

Volkswagen Santana первого поколения

Santana первого поколения предлагалась в Китае с кузовами седан и универсал и пережила три крупные модернизации, которые подавались как смена поколений, хотя, по сути, речь шла о рестайлингах, кузов принципиально не менялся и сохранял характерные угловатые формы «второго» Пассата.

В первой половине 90-х китайской Сантане под контролем VW и его бразильского подразделения нарастили колёсную базу (с 2548 до 2656 мм) и обновили дизайн в духе европейского Passat B4 — эту версию назвали Santana 2000 (на заглавной фотографии).

Volkswagen Santana Vista

В первой половине 2000-х с дизайном Сантаны упражнялись уже сами китайцы и создали третью генерацию Santana 3000 с довольно неказистым оформлением передка и кормы. Салон переоформили в духе современного на тот момент Passat B5.

Volkswagen Santana Vista

В 2008-м появилась «четвёртая» Santana Vista — примерно то же самое, что и Santana 3000, но с бόльшим количеством хрома в отделке и более замысловатой светотехникой.

Volkswagen Santana пятого поколения
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Volkswagen Santana пятого поколения
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Volkswagen Santana пятого поколения
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В 2012 году появилась, наконец, совершенно новая Santana на всефольксвагеновской платформе PQ25, то есть китайская родственница локализованных в России Volswagen Polo и Skoda Rapid. Сборку новой Сантаны наладили на новом заводе SAIC-VW в Ичжэне, автомобиль предлагается с кузовами седан и хэтчбек (называется Gran Santana), причём у хэтчбека была ещё и кросс-версия, уже списанная в архив.

Лучшим годом продаж для новой Сантаны стал 2016-й — тогда было реализовано 314 045 экземпляров этой модели. В доковидном 2019-м спрос упал до 255 836 шт., в 2020-м — до 175 728 шт., а за первые три квартала этого года реализовано 100 336 шт. (-20% по сравнению с январём-сентябрём 2020-го) — вроде бы ещё много, но ясно, что стареющая модель сильно сдаёт.

Volkswagen Santana пятого поколения

И вот сегодня Reuters со ссылкой на источник в китайском правительстве сообщил, что Volkswagen планирует свернуть производство Сантаны, вместе с ней конвейер в Ичжэне покинет родственная Skoda Rapid (за первые три квартала продано всего 6915 шт., -67%). Им на смену придёт Volkswagen Lamando нового поколения, более крупная и идейно более близкая к первым Сантанам модель. Здесь же в Ичжэне, по данным Reuters, будут выпускаться хэтчбек Polo, субкомпкатный кроссовер T-Cross и обновлённый компактный кроссовер Tharu. Смена производственной программы завершится в 2023 году и пока неясно, когда именно будут собраны последние экземпляры Santana — ясно только, что это случится довольно скоро.

Китай авторынок бизнес Volkswagen Volkswagen Santana

 

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