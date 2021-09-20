Раскрыт салон нового Volkswagen Lamando: лифтбек получил огромное табло

Купеобразная «пятидверка» должна справить премьеру до конца текущего года. По предварительным данным, модель предложат с безальтернативной «турбочетверкой» 1.4.

Облик Volkswagen Lamando второй генерации рассекретили еще в июле на фото китайского минпрома, а теперь издание Cheshi опубликовало шпионские снимки интерьера новинки. Напомним, «первый» Lamando представляет собой среднеразмерный седан на платформе MQB, он в строю с 2014 года. Модель следующей генерации – это уже купеобразный лифтбек с безрамочными дверями. Как и предшественник, новый автомобиль адресован в основном Поднебесной.

Volkswagen Lamando нового поколения 1 / 3 Volkswagen Lamando нового поколения 2 / 3 Volkswagen Lamando нового поколения 3 / 3

Итак, следом за остальными автопроизводителями (среди них, например, Ford) Volkswagen подхватил моду на гигантское табло: у Lamando виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы объединены. Впрочем, это отдельные дисплеи, то есть они не под одним стеклом, экраны встроены в изогнутый корпус. Под дисплеем мультимедиа расположена еще одна сенсорная панель – в виде узкой полоски (вероятно, она отвечает за настройки «климата»).

Volkswagen Lamando нового поколения

Что же касается дизайна экстерьера, то переднюю часть сделали в «плавном» стиле семейства электрокаров Volkswagen ID, хотя «зеленой» версии у лифтбека не будет – по крайней мере, на старте продаж. При этом на выбор предложат как минимум два варианта оформления радиаторной решетки – с привычной сеткой или блестящими «точками». Задние фонари выполнены в виде довольно широкой плашки.



Согласно документам китайского сертификационного органа, длина «пятидверки» равна 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм. Таким образом, по своим габаритам новинка превзошла уходящий седан VW Lamando (длина – 4615 мм, расстояние между осями – 2656 мм), хотя лифтбек VW CC (так в Китае зовется Arteon) все равно больше (длина – 4865 мм, колесная база – 2841 мм).

Volkswagen Lamando нового поколения

Двигатель в сертификате заявлен один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Седану Lamando еще положена младшая версия этого мотора (131 л.с.). «Четырехдверка» доступна только с семиступенчатой DSG, и, скорее всего, эта коробка досталась и лифтбеку. Привод исключительно передний.



Производство наладят в Китае на заводе СП Volkswagen и SAIC, где выпускают модель предыдущего поколения. Лифтбек должен выйти на рынок до конца текущего года.

Уходящий седан Volkswagen Lamando 1 / 3 Уходящий седан Volkswagen Lamando 2 / 3 Уходящий седан Volkswagen Lamando 3 / 3

Между тем четырехдверный VW Lamando растерял покупателей. Так, если прежде он находил в КНР по 130 000 – 140 000 владельцев ежегодно, то результат 2020-го, по данным CarSalesBase, – всего 66 000 экземпляров.

