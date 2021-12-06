Volkswagen занимается разработкой большого седана: первое изображение

Как и многие другие глобальные автопроизводители, Volkswagen активно вкладывается в развитие собственной «зелёной» линейки. У отдельного семейства есть своё название – ID – и его первенцем является компактный пятидверный хэтчбек ID.3. Модель была представлена ещё в 2019-ом, однако в продажу поступила осенью 2020-го (выход был задержан из-за проблем с софтом для «электрички»). По данным сайта Сarsalesbase, за первый год дилеры реализовали в Европе 99 689 экземпляров. Позже на рынок вышел «электропаркетник» ID.4, в общей сложности, с декабря 2020-го по сентябрь 2021-го старосветские дилеры реализовали 40 913 единиц. В дальнейшем «батарейная» линейка станет шире.



На фото: концепт Volkswagen ID. Space Vizzion

В семейство войдёт в том числе большой электрический седан, который сейчас имеет «рабочее» название Aero B. В дальнейшем эта «четырёхдверка», вероятно, получит другое имя, но какое, в компании пока не говорят. Ожидается, что новинка станет полностью «батарейной» альтернативой таким моделям как Passat и Arteon. Отметим, продажи Пассата в Европе в текущем году снизились: за январь-сентябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 69 262 шт. (на 12% меньше). У Артеона же показатель вырос: за первые три квартала 2021-го дилеры реализовали 16 162 шт. (на 57% больше).



Volkswagen Aero B, пока будем называть его так, ранее уже был замечен в ходе прохождения дорожных испытаний. Ожидается, что этот электромобиль появится на европейском рынке в 2023 году. Официальной информации о том, как именно будет выглядеть новая «четырёхдверка», пока нет. Это даёт возможность художникам попробовать свои силы и предложить вариант внешности будущей новинки. Так, дизайнер испанского издания motor.es создал рендер на основе последних шпионских снимков Aero B, просочившихся в Сеть.



Рендер Volkswagen Aero B

Ожидается, что у автомобиля будет спортивный дизайн и «купеобразная» линия крыши, при этом в задние стойки интегрируют глухие окна, что позволит визуально «разгрузить» профиль Volkswagen Aero B. У электрокара ожидается длинная колёсная база (размер пока не уточняется), а также короткие свесы. За счёт этого в салоне будет достаточно места как для водителя, так и для пассажиров.



На фото: салон концепта Volkswagen ID. Space Vizzion

В оформлении передней части новинки, вероятно, многое позаимствуют у концептуального универсала Volkswagen ID. Space Vizzion, который был представлен в ноябре 2019 года. Ожидается, что головная оптика получит сравнительно узкую форму, а в основу начинки фар, связанных с помощью светящейся полосы, ляжет технология IQ Light. Судя по рендеру, не исключено, что от концепта модель получит и оформление нижней части переднего бампера.



В профиль заметны легкосплавные колёсные диски большого диаметра, установленные заподлицо дверные ручки и традиционные боковые зеркала заднего вида, установленные непосредственно на дверных панелях. Изображений кормы и интерьера Volkswagen Aero B пока нет. Ожидается, что у модели будет иной стиль оформления салона, не такой, как у нынешних электромобилей.

Технические подробности о новинке в VW пока не рассекретили. Предполагается, что в основу седана ляжет модернизированная платформа MEB. Кроме того, по данным издания, модель ждут другие моторы. Так, у версий с единственных электродвигателем мощность составит 272 л.с. Полноприводных версий будет несколько, их совокупная отдача, возможно, окажется равна 268, 300 и 370 л.с. Батареи, скорее всего также предложат на выбор: ёмкостью от 77 до 100 кВт*ч. При этом запас хода, вероятно, составит от 590 до 700 км (по циклу WLTP).

