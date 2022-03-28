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  • Электрические флагманы: DS 9 Crossback и новый Opel Insignia будут производиться в Италии

Электрические флагманы: DS 9 Crossback и новый Opel Insignia будут производиться в Италии

28.03.2022 291 0 0

Корпорация Stellantis планирует через пару лет вывести на европейский рынок среднеразмерные кроссоверы DS 9 Crossback и Opel Insignia. В основу обеих новинок ляжет модульная электромобильная платформа STLA Medium.

 

В начале этого года мы рассказывали о том, что Opel Insignia в новом поколении станет кроссовером, поскольку интерес к традиционным непремиальным легковушкам в Европе падает. Нынешняя Insignia второго поколения — последняя модель в гамме Opel из тех, что разрабатывались под началом американской корпорации GM: на рынок модель вышла в 2017 году в кузовах лифтбек, универсал и кросс-универсал, после рестайлинга 2020 года кросс-универсал из гаммы исчез ввиду низкого спроса. Выпускается «вторая» Insignia на головном заводе Opel в немецком Рюссельсхайме.

Издание Automotive News Europe подтвердило январские инсайдерские сведения о том, что Insignia в новом поколении сменит форм-фактор: по данным коллег, флагманская модель Opel станет купеобразным кроссовером (кросс-лифтбеком) в духе Citroen C5 X китайского производства, но если в основе последнего лежит уже немолодая «углеводородная» модульная платформа EMP2, то новая Insignia получит более современную «тележку» STLA Medium, рассчитанную главным образом на электромобили, но при этом она всё же допускает использование ДВС в составе гибридных силовых установок.

Концепт DS Aero Sport Lounge образца 2020 года.
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Концепт DS Aero Sport Lounge образца 2020 года.
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Концепт DS Aero Sport Lounge образца 2020 года.
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В переписке с поставщиками компонентов, на которую ссылается Automotive News Europe, указано, что старт производства новой Insignia (заводской индекс OV85) намечен на начало 2025 года, сборку флагманской модели Opel наладят на заводе Fiat в Мельфи (Италия, провинция Потенца), а чуть раньше — в 2024 году — здесь же пропишется родственный флагманский кроссовер премиальной марки DS (заводской индекс D85), который предположительно назовут DS 9 Crossback. Такой кроссовер марка DS анонсировала ещё в 2020 году в виде концепта Aero Sport Lounge с 680-сильной электрической силовой установкой. Платформа STLA Medium, согласно официальной презентации Stellantis от лета 2021 года, предполагает батарею ёмкостью от 87 до 104 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 700 км.

Помимо флагманских кроссоверов марок DS и Opel завод в Мельфи освоит ещё две электрические модели: в конце 2025 года на конвейер встанет компактный кроссовер DS 7 Crossback следующего поколения (заводской индекс D74), а вслед за ним — родственный паркетник марки Lancia (заводской индекс L74), который, скорее всего, получит историческое имя Aurelia.

Из внутренней переписки следует, что в период с 2026 по 2029 год завод в Мельфи будет изготавливать по 90 тысяч электромобилей четырёх вышеозначенных моделей в год, а это значит, что особо массовыми они не будут. Между тем предприятие, основанное в начале 90-х годов прошлого века, рассчитано на 400 тысяч машин в год. Сейчас на нём трудятся 6700 сотрудников, в 2021 году завод изготовил 163 646 автомобилей трёх моделей — Fiat 500X, Jeep Renegade и Jeep Compass.

В процессе слияния Groupу PSA и Fiat Chrysler Automobiles в корпорацию Stellantis (завершилось в начале 2021 года) Карлос Таварес (глава Stellantis) обещал не закрывать ни один из 24 действующих европейских заводов, вошедших в состав нового автогиганта, и теперь пытается равномерно их загрузить. К европейским завода относится и калужский ПСМА Рус — его закрытие пока не рассматривается даже в свете известных геополитических потрясений, хотя риск простоя очень велик.

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