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  • Stellantis может временно остановить работу завода «ПСМА Рус» в Калуге

Stellantis может временно остановить работу завода «ПСМА Рус» в Калуге

25.03.2022 220 0 0

Пока что производство коммерческих автомобилей брендов Peugeot, Citroen и Opel, принадлежащих автогиганту, продолжается.

 

Сейчас автомобильный рынок РФ находится в состоянии кризиса, предсказать, что с ним будет дальше, возможности нет (в том числе из-за постоянно меняющихся обстоятельств). Напомним, из-за нынешней геополитической ситуации, экономических санкций и проблем с логистическими цепочками многие иностранные компании ранее приняли решение приостановить поставки в страну импортируемых машин и запчастей, а также «поставить на паузу» производство автомобилей на российских заводах.

На фото: калужский Opel Combo – эксклюзивный для РФ клон Citroen Berlingo и Peugeot Partner прошлого поколения

Однако пока что это в меньшей степени коснулось автогиганта Stellantis, напомним, он был образован в начале 2021 года путём слияния итало-американского концерна FCA и французской группы PSA (сейчас «старые» названия не используются). Ранее в текущем месяце производитель заявил, что будет прекращён экспорт и импорт в РФ автомобилей брендов, принадлежащих Стеллантису, в их числе Jeep, Peugeot, Opel и Fiat.

На сегодняшний день у Stellantis в России есть совместное предприятие с компанией Mitsubishi Motors – «ПСМА Рус». Отметим, доля «японцев» составляет 30%, а оставшаяся часть принадлежит Стеллантису. Этот завод находится в Калуге, работает с апреля 2010 года. Процесс производства включает в себя сварку кузовных панелей, окраску кузовов и сборку готовых автомобилей.

Совокупные мощности завода рассчитаны на выпуск 125 000 автомобилей в год. На предприятии работает 1,8 тыс. человек. Автогигант Stellantis выпускает на этой площадке Peugeot Expert, Partner, Traveller; Citroen Jumpy, Berlingo, SpaceTourer; а также Opel Combo Cargo, Combo Life и Zafira Life.

Пока что автогигант не стал приостанавливать деятельность калужского завода, правда, по информации Automotive News, «ПСМА Рус» на данный момент работает с сокращённой производительностью (очевидно, не в полную мощность). При этом производитель не исключает того, что конвейер придётся остановить из-за проблем с логистическими цепочками и нехватки комплектующих.

По данным издания, окончательного решения касательно российского предприятия руководство Stellantis пока не приняло. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, компания может «частично перенести» производство коммерческих моделей из РФ на другие свои предприятия – на площадки в Хордене (Франция) и Лутоне (Англия). Как именно может произойти такой перенос, пока не известно.

Карлос Таварес отметил, что прибыль, получаемая автогигантом от деятельности на российском авторынке, ежегодно составляет 20-30 млн евро. Для Stellantis эта сумма не является значительной, так что концерн может позволить себе отказаться от бизнеса в РФ. Сложнее с этим дела обстоят у Renault – для французской марки этот рынок остаётся весьма важным. Но несмотря на это, на днях компания всё-таки приняла решение приостановить работу московского предприятия, только что выведенного с простоя, и теперь решает, что делать с долей в АВТОВАЗе.

Россия авторынок производство бизнес заводы Peugeot Citroen Opel

 

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