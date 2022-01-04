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Смена форм-фактора: Opel Insignia в новом поколении станет кроссовером

04.01.2022 1735 1 0

Нынешняя Insignia второго поколения — единственная оставшаяся в линейке Opel модель джи-эмовской эпохи, на которую распространяется ряд коммерческих ограничений (например, её нельзя продавать в России). Третье поколение на платформе Stellantis ожидается в 2024 году — на сей раз в формате SUV и преимущественно с электрическими силовыми установками.

 

Insignia сменила в 2008 году популярную в Европе среднеразмерную модель Vectra и в первом поколении была вполне успешной: в 2009, 2010 и 2010 годах она расходилась в Европе тиражом более 130 тысяч штук. Затем под натиском кроссоверов непремиальные легковушки D-класса стали терять покупателей, в 2020 году спрос на Insignia упал до 20 тысяч штук, по итогам 2021-го едва ли будет продано больше.

Второе поколение Insignia на джи-эмовской платформе E2XX вышло на рынок в 2017 году в кузовах лифтбек, универсал и кросс-универсал. В 2020-м модель пережила плановый рестайлинг, при этом кросс-универсал исчез из гаммы из-за низкого спроса. В Китае у Insignia есть клон по имени Buick Regal с кузовом седан и у него в дальнейшем будет своя история, не имеющая к Опелю никакого отношения.

Opel Insignia лифтбек после рестайлинга 2020 года.

Opel, напомним, сегодня входит в корпорацию Stellantis, руководство которой пока не собирается сокращать модельные ряды дочерних брендов. Ещё в 2019 году западные СМИ сообщали, что у «второй» Insignia непременно будет наследник, но тогда никто не знал, какой именно. На днях британский журнал Auto Express со ссылкой на собственный источник рассказал, что новая Insignia будет выполнена в формате среднеразмерного кроссовера и никаких иных вариантов не предполагается.

Opel Insignia Sports Tourer после рестайлинга 2020 года.

Пока неизвестно, получит ли «третья» Insignia три ряда кресел, чтобы стать полноценным семейным SUV вроде Kia Sorento — британские коллеги предполагают, что это вполне может быть лайфстайл-модель в духе Citroen C5 X и китайского Ford Evos, то есть профиль будет купеобразным, а мест в салоне только пять. Против этой версии работает тот факт, что к 2025 году в модельной линейке Opel появится купеобразный электрический кроссовер Manta-e, поэтому нам кажется, что более логично ожидать новую Insignia в формате именно семейного автомобиля, стоящего на ступеньку выше Grandland.

Opel Insignia после рестайлинга 2020 года.

Что до платформы, то Auto Express утверждает, что Insignia получит модульную «тележку» eVMP, анонсированную Groupe PSA летом 2020 года, то есть ещё до вливания Stellantis. Эта платформа рассчитана на компактные и среднеразмерные модели с plug-in гибридной или полностью электрической силовой установкой. Электрическая версия платформы предполагает один либо два электромотора (по одному на каждую ось), батарею ёмкостью от 60 до 100 кВт·ч и запас хода на одной зарядке от 400 до 650 км по циклу WLTP. Новые бензиновые двигатели для plug-in гибридных версий разрабатываются совместно с бельгийской компанией Punch Powertrain.

Кросс-универсал Opel Insignia Country Tourer уже снят с производства.

Летом прошлого года корпорация Stellantis объявила о своих грандиозных электромобильных планах: тогда стало известно, что в 2028 году Opel полностью переключится на электромобили, то есть гибридные версии новой Insignia проживут на рынке недолго. Платформа eVMP в этих планах не фигурирует, вместо неё заявлена «тележка» STLA Medium, которая уже не предполагает никаких гибридов — только «электрички». Возможно, STLA Medium — это разновидность либо дальнейшее развитие платформы eVMP.

Говорить о перспективах появления электрических Опелей в России пока рано: всё будет зависеть от GR-менеджмента Stellantis и его желания вписаться в утверждённую в августе 2021 года правительством «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года».

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1 комментарий
04.01.2022 20:48
Bezerok

Отличные должны получится машины. Ждем когда к нам привезут новую астру. Она получилась огонь.

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