Opel Insignia в виде седана: с новым топовым мотором и пультом вместо традиционного рычага КП

Актуальный Regal – это близнец Opel Insignia, под брендом Buick модель продают в Поднебесной и пока еще в США (американский рынок она скоро покинет). Кстати, у Опеля также был клон в Австралии – Holden Commodore, но от него отказались еще до того, как концерн General Motors решил закрыть австралийскую марку. В Штатах Buick Regal, как и Insignia в Европе, представлен в виде лифтбека и универсала (Commodore в последнем поколении тоже был пятидверным), а вот для китайцев сделали седан, им предлагаются машины локального производства, выпуск налажен на заводе СП GM и SAIC. На «поднебесном» рынке «четырехдверка» пользуется высоким спросом, а в 2019-м она и вовсе установила там рекорд: реализовано более 123 000 штук. Для сравнения, в США Regal разошелся тиражом в 10 300 экземпляров, в Старом свете выбор на Opel Insignia остановили около 46 000 клиентов.

Исходный Опель обновили под конец прошлого года, полностью рестайлинговое семейство рассекретили в январе 2020-го. А весной дебютировал и китайский модернизированный Buick Regal, однако тогда в продажу поступил лишь топовый «спортивный» вариант с приставкой GS. Теперь же на рынок Поднебесной выходит стандартный посвежевший седан.

Стандартный обновленный Buick Regal 1 / 4 Стандартный обновленный Buick Regal 2 / 4 Стандартный обновленный Buick Regal 3 / 4 Стандартный обновленный Buick Regal 4 / 4

Итак, внешне Regal все еще повторяет Insignia, несмотря на то, что GM давно продал марку Opel французскому концерну PSA: «четырехдверка» получила аналогичные радиаторную решетку с выпрямившейся хромированной плашкой и модернизированный передний бампер, светодиодные фары такой же формы. Особенности экстерьера Regal GS – более агрессивный обвес, матричные фары, черные 18-дюймовые колеса (стандартному седану в дорогой комплектации тоже положены 18”, но серебристые; в «базе» — 17-дюймовые) и красные тормоза Brembo.



Главная обновка в салоне Бьюика – кнопочный пульт вместо традиционного рычага коробки (у Insignia «пульта» нет). Также у седана появились иное рулевое колесо и свежая версия мультимедийной системы. Еще в списке оборудования значатся: подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль с ионизацией и фильтром мелкодисперсных частиц PM2,5, система мониторинга «слепых» зон, круиз-контроль.

Стандартный обновленный Buick Regal 1 / 3 Стандартный обновленный Buick Regal 2 / 3 Стандартный обновленный Buick Regal 3 / 3

Базовый двигатель прежний – бензиновая «турбочетверка» 1.5 SIDI, но при этом ее слегка «придушили», мотор теперь выдает 169 л.с. и 250 Нм вместо 170 л.с. и 252 Нм. Топовый движок новый: на смену «турбочетверке» 2.0 SIDI мощностью 261 л.с. (350 Нм) пришел турбированный 2.0 LSY с отдачей в 237 л.с. (крутящий момент тот же). Последним мотором оснащается и Regal GS. В Buick уверяют, что потеря мощности не сказалась на динамике, а совсем наоборот: седаны с 2.0 LSY теперь якобы разгоняются до 100 км/ч на 0,1 секунды быстрее – за 7,1 секунды. Правда, в компании оговариваются, что на этот показатель влияют «качество топлива и дорожного покрытия», а также условия вождения. Как и прежде, Regal в Китае доступен только с девятиступенчатым «автоматом» Hydra-Matic.

Между тем ранее в документах минопрома КНР был обнаружен другой двигатель для седана Buick – турбированный 1.3 с отдачей в 158 л.с. Не исключено, что позже он все же войдет в гамму Regal.

Обновленный Buick Regal GS 1 / 2 Обновленный Buick Regal GS 2 / 2

Цена обновленной стандартной «четырехдверки» лежит в диапазоне от 188 800 до 216 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 065 000 – 2 371 000 рублей по текущему курсу. Седан Buick Regal GS обойдется минимум в 218 800 юаней (2 393 000 рублей).

