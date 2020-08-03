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Подсудное дело: Holden обвиняют в мошенничестве и давлении на дилеров

03.08.2020 233 0 0

Бренд принадлежит американскому концерну General Motors. Иск готовит Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей.

 

Holden изначально являлся австралийским автопроизводителем. Эта компания с 1924 года выпускала кузова для GM, затем, в 1931-ом, американский концерн приобрёл долю и создал General Motors Holden. В течение большей части второй половины прошлого века бренд являлся самым продаваемым на континенте. На втором десятке текущего столетия страна приняла решение прекратить выпуск машин на своей территории – последний автозавод закрылся почти три года назад. А финальный экземпляр Holden Commodore сошёл с конвейера 20 октября 2017-го.

На фото: Holden Equinox

Напомним, концерн GM пять лет назад разработал стратегию укрепления бизнеса и пока что продолжает её реализацию. Согласно плану, производитель уходит с тех рынков, которые не могут обеспечить тот уровень доходов, который требуют акционеры General Motors. В начале текущего года стало известно, что в список таких рынков вошли Австралия и Новая Зеландия: здесь «в прошлое» уходит как раз бренд Holden. 

Кстати, перед тем, как Holden в полном составе отправили «в отставку», концерн объявил о сокращении линейки бренда в Австралии. В конце прошлого года стало известно о том, что рынок покидает пятидверный хэтчбек Astra, лифтбек и универсал Commodore – близнецы Opel/Vauxhall Insignia (марки Opel и Vauxhall ранее были проданы французской PSA Group). Тогда никто не ожидал, что сокращение превратится в уход марки и, соответственно, затронет кроссоверы Acadia и Equinox. А также отразится на работе всей дилерской сети.

На фото: Holden Commodore

Хотя есть предположение, что в GM Holden всё-таки уже довольно давно знали о планах головного офиса. Как сообщает местное издание Motoring, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (АССС) сейчас готовит иск против компании: организация недовольна компенсационными переговорами GM Holden с дилерами (до конца текущего года они должны завершить продажи машин марки, затем часть участников рынка будут только оказывать сервисные услуги). У Holden на континенте 185 дилеров.

В комиссии отметили, что расследование дела, которое квалифицируется как «недобросовестное поведение и обман», планируется завершить в 2020 году. Сейчас организация изучает доказательства и оценивает жалобы на GM Holden со стороны её дилеров. По их словам, компенсация, которую в GM предложили за сокращение дилерского соглашения более чем на два года, является несправедливой, при этом представителей сети подвергают давлению, чтобы они согласились на невыгодные для них условия.

На фото: Holden Acadia

Кроме того, как стало известно ранее, в последние годы в General Motors поощряли дилеров Holden инвестировать крупные суммы в развитие бизнеса, при этом руководство концерна уже должно было знать, что марка уйдёт из Австралии. Судя по всему, сейчас в ACCC выясняют, готовилась ли «верхушка» GM прекратить продажи машин марки в тот момент, когда предлагала инвесторам вкладываться в дилерскую сеть.

Напомним, ранее сенатор от Квинсленда Джеймс Макграт предложил Holden продать свой фирменный знак Австралии за один доллар – это позволило бы сохранить бренд для местного рынка (ведь изначально он и был австралийским). Как сообщил глава GM Holden Кристиан Аквилина, концерн официально отклоняет эту просьбу.

Австралия авторынок бизнес Holden

 

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