Подсудное дело: Holden обвиняют в мошенничестве и давлении на дилеров

Holden изначально являлся австралийским автопроизводителем. Эта компания с 1924 года выпускала кузова для GM, затем, в 1931-ом, американский концерн приобрёл долю и создал General Motors Holden. В течение большей части второй половины прошлого века бренд являлся самым продаваемым на континенте. На втором десятке текущего столетия страна приняла решение прекратить выпуск машин на своей территории – последний автозавод закрылся почти три года назад. А финальный экземпляр Holden Commodore сошёл с конвейера 20 октября 2017-го.
Напомним, концерн GM пять лет назад разработал стратегию укрепления бизнеса и пока что продолжает её реализацию. Согласно плану, производитель уходит с тех рынков, которые не могут обеспечить тот уровень доходов, который требуют акционеры General Motors. В начале текущего года стало известно, что в список таких рынков вошли Австралия и Новая Зеландия: здесь «в прошлое» уходит как раз бренд Holden.
Кстати, перед тем, как Holden в полном составе отправили «в отставку», концерн объявил о сокращении линейки бренда в Австралии. В конце прошлого года стало известно о том, что рынок покидает пятидверный хэтчбек Astra, лифтбек и универсал Commodore – близнецы Opel/Vauxhall Insignia (марки Opel и Vauxhall ранее были проданы французской PSA Group). Тогда никто не ожидал, что сокращение превратится в уход марки и, соответственно, затронет кроссоверы Acadia и Equinox. А также отразится на работе всей дилерской сети.
Хотя есть предположение, что в GM Holden всё-таки уже довольно давно знали о планах головного офиса. Как сообщает местное издание Motoring, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (АССС) сейчас готовит иск против компании: организация недовольна компенсационными переговорами GM Holden с дилерами (до конца текущего года они должны завершить продажи машин марки, затем часть участников рынка будут только оказывать сервисные услуги). У Holden на континенте 185 дилеров.
В комиссии отметили, что расследование дела, которое квалифицируется как «недобросовестное поведение и обман», планируется завершить в 2020 году. Сейчас организация изучает доказательства и оценивает жалобы на GM Holden со стороны её дилеров. По их словам, компенсация, которую в GM предложили за сокращение дилерского соглашения более чем на два года, является несправедливой, при этом представителей сети подвергают давлению, чтобы они согласились на невыгодные для них условия.
Кроме того, как стало известно ранее, в последние годы в General Motors поощряли дилеров Holden инвестировать крупные суммы в развитие бизнеса, при этом руководство концерна уже должно было знать, что марка уйдёт из Австралии. Судя по всему, сейчас в ACCC выясняют, готовилась ли «верхушка» GM прекратить продажи машин марки в тот момент, когда предлагала инвесторам вкладываться в дилерскую сеть.
Напомним, ранее сенатор от Квинсленда Джеймс Макграт предложил Holden продать свой фирменный знак Австралии за один доллар – это позволило бы сохранить бренд для местного рынка (ведь изначально он и был австралийским). Как сообщил глава GM Holden Кристиан Аквилина, концерн официально отклоняет эту просьбу.
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