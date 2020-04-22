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Дилеры Holden подозревают General Motors в мошенничестве при продаже Opel /Vauxhall

22.04.2020 1142 2 0

Есть мнение, что концерн GM собирался избавиться от Holden задолго до того, как в феврале 2020 года объявил об уходе из Австралии и Таиланда

 

В 2017 году GM остановил производство в Австралии: окрепший австралийский доллар делал сборку автомобилей на Зелёном континенте совершенно невыгодной. В Лету канула оригинальная модель Commodore, которую с тех пор заменили на Opel Insignia. Собственно, все прочие модели австралийской марки Holden, которой GM завладел ещё в 1921 году, ко времени закрытия завода уже давно были бейдж-инжиниринговыми – Opel, GMC, Chevrolet. Проще говоря, с завершением сборки Commodore марка Holden в Австралии окончательно стала импортёром.

И вот в феврале 2020 года генеральный директор GM Мэри Барра сообщила, что концерн сворачивает свою деятельность в Австралии, Новой Зеландии, продаёт Great Wall завод в Таиланде, который не смогли загрузить на полную мощность. В общем, по сути, подписывает акт о капитуляции в регионе с более чем полумиллиардным населением. Интересно, что под руководством Мэри Барра GM покинул ещё и Индию, Японию с Россией, ушёл из Европы. Послужной список впечатляющий. Более того, за каждый такой «выход» GM раскошеливался на кругленькую сумму – скажем, Австралия обойдётся в 1,1 млрд.

Holden 48, одна из оригинальных послевоенных моделей, выпускавшаяся в Австралии с 1948 по 1953 годы

Январское заявление GM об уходе, мягко говоря, не обрадовало дилеров Holden. Оказалось, что компания поощряла модернизацию автосалонов, подписывала договоры на несколько лет вперёд, и тут – выход… Чтобы прояснить ситуацию, группа дилеров наняла одну из австралийских компаний, которая начала расследование. Фирме предстоит доказать или опровергнуть тот факт, что GM знал об уходе из Австралии задолго до того, как в феврале 2020 года сообщил об этом. В распоряжении наших коллег из австралийского издания CarAdvice оказалось письмо этой фирмы. В нём сообщается, что один из проектов сделки по продаже концерном GM немецкого Opel и британского Vauxhall французскому концерну PSA (Peugeot-Citroen) включал ещё и переход под французский флаг бреда Holden.

Именно в Австралии легковые пикапы – "Юты" – получили самое широкое распространение. На фото – Holden Ute середины 60-х

Если компания, ведущая расследование, сумеет предоставить неопровержимые доказательства, будет инициировано судебное разбирательство в США. В случае успеха GM ожидают большие штрафы, а австралийские дилеры Holden могут получить компенсации в 10 раз больше тех, на которые они рассчитывают сегодня. За выходом GM из Австралии наблюдает и Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Свою деятельность по продаже машин дилеры Holden должны свернуть до конца года, после чего будут поддерживать владельцев сервисным обслуживанием и продажей запчастей.

Австралия бизнес Holden

 

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2 комментария
23.04.2020 12:20
дядя дима

у машины на первом фото два колеса задом наперёд.

23.04.2020 22:19
Дмитрий

Статья перепечатана, чего ты хотел от плагиаторов)

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