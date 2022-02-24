Ещё не начавший карьеру новый Ford Mondeo получил особую версию

Форд представил свежую «четырехдверку» в «оспортивленном» исполнении ST-Line. От стандартной модели такой вариант отличается лишь декором.

Вообще, «подогретый» Ford Mondeo ST-Line раскрылся на фото китайского минпрома еще в ноябре прошлого года вместе с базовым седаном нового поколения. Официально стандартная «четырехдверка» дебютировала в январе 2022-го, и только теперь провели презентацию версии «под спорт». Новый Mondeo пока адресован исключительно Китаю, за локальный выпуск отвечает СП Changan Ford. По предварительным данным, прием заказов на модель откроют в ближайшее время.

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Внешние особенности Mondeo ST-Line – чуть более агрессивные бамперы, черный декор по бокам, аналогичного цвета окантовка стекол (вместо хромированной) и спойлер на крышке багажника, плюс 19-дюймовые колеса оригинального дизайна и красные тормозные суппорты.



Внутри – иные материалы отделки и надпись ST-Line на передней панели. Ну а главная фишка интерьера Mondeo – это растянувшееся почти на всю переднюю панель табло, которое состоит из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Мультимедиа – с системой распознавания лиц и жестов. Вместо панорамной крыши – две отдельные секции.

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Напомним, ближайшими родственниками нового Mondeo являются кросс-лифтбек Ford Evos и премиальная «четырехдверка» Lincoln Zephyr – в основе машин лежит модернизированная версия «тележки» от последнего Фокуса. Со сменой поколений «четырехдверка» Ford подросла: длина составляет 4935 мм (на 62 мм больше по сравнению с предыдущей китайской моделью), ширина – 1875 мм (+23 мм), высота – 1500 мм (+30 мм). Колесная база увеличена сразу на 95 мм до 2945 мм (у Ford Evos аналогичный показатель).



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Двигатель Mondeo ST-Line достался от стандартного седана, речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 238 л.с. Таким же мотором оснащается и кросс-лифтбек Evos: «пятидверка» предложена с восьмиступенчатым «автоматом» — вероятно, эту коробку получил и Ford Mondeo. Привод у обеих моделей только передний.

