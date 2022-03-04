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Renault Talisman снят с производства и ушёл с европейского рынка

04.03.2022 134 0 0

Преемника у легковой бизнес-модели не будет, так как европейские потребители сегодня отдают предпочтение кроссоверам.

 

Сегмент непремиальных бизнес-седанов европейского рынка продолжает сокращаться: из продажи исчезли некогда популярные Ford Mondeo и седан Volkswagen Passat (универсал пока в строю), Opel Insignia в следующем поколении превратится в кроссовер, а Renault Talisman просто тихо исчез с потребительских сайтов — по данным журнала Motor1.com производство этой модели во французском Дуэ завершилось в конце февраля. У Талисмана есть южнокорейский клон Samsung SM6, его выпуск в Пусане пока продолжается.

Renault Talisman второго поколения (первое было в Китае, но в 2020 году марка Renault из Китая ушла) дебютировал в 2015 году на автосалоне во Франкфурте, в основе этой модели лежит модульная платформа альянса CMF-C/D, на которой сделано немало кроссоверов, но у Талисмана привод только передний, зато есть полноуправляемое шасси. Модель предлагалась в двух кузовах — седан и универсал.

Первый полный год продаж — 2016-й — стал для Талисмана лучшим в Европе: тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 34 344 экземпляра, во все последующие годы было меньше, в 2021 году продано только 5608 шт. Для сравнения скажем, что VW Passat в прошлом году разошёлся в Европе тиражом 82 488 шт., Skoda Superb — 46 285 шт., Peugeot 508 — 25 202 шт., Opel Insignia — 20 384 шт., Ford Mondeo — 13 481 шт., Toyota Camry — 8222 шт.

В 2020 году Renault Talisman пережил небольшой рестайлинг (на фотографиях представлены как раз такие машины), но он не смог сделать модель более популярной.

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Добавим, что пассажирские однообъёмники (микровэны, компактвэны и минивэны) тоже стремительно теряют популярность в Европе: на днях стало известно о том, что компактвэн Renault Scenic в следующем поколении станет кроссовером — премьера ожидается в 2024 году.

В феврале Renault анонсировала на 2022 год две новинки для России, но в свете последних геополитических событий неизвестно, осуществятся ли эти планы.

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