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Ford лишил Mondeo бензиновых двигателей. Теперь либо дизели, либо гибрид

23.10.2020 125 0 0

Американская компания сообщила о своём решении пересмотреть моторную гамму европейской версии модели.

 

В Ford ещё в 2018 году приняли решение о постепенном сворачивании производства легковых машин по всему миру. Ранее мы уже сообщали о том, что сокращение легковой линейки затронет в том числе Mondeo (в США называется Fusion). Актуальное поколение этой модели появилось в 2014 году. В относительно скором времени модель сменит генерацию, но, ожидается, что это будет паркетник. Так, новинка может заменить сразу три отправляемых в отставку автомобиля: Mondeo, S-Max и Galaxy.

На фото: Ford Mondeo Hybrid

Пока что актуальный Ford Mondeo в Европе продаётся, но постепенно лишается моторов. Так, теперь в гамме больше нет ни одного обычного бензинового двигателя. Так, ещё весной 2018-го линейку покинули 1,0- и 2,0-литровые EcoBoost с отдачей в 125 л.с. (в первом случае) и 203 либо 240 л.с. (во втором). А теперь настала очередь последнего бензинового варианта – EcoBoost объёмом 1,5 литра мощностью 165 л.с.

Теперь бензиновый мотор доступен только в составе гибридной силовой установки. Так, предлагаемая на старосветском рынке версия Mondeo Hybrid оснащается 2,0-литровым двигателем, работающим в тандеме с электродвигателем, а также генератором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,4 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 187 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. Система комплектуется также бесступенчатой коробкой передач; привод – передний.

Выбор в пользу гибридов был сделан из-за возросшего на них спроса. По данным европейского представительства компании, в последнее время на старосветстком рынке на гибриды приходится примерно треть от общих продаж Mondeo. При этом в ряде стран, к примеру, в Италии и Великобритании выбор в пользу Mondeo Hybrid делают 75% клиентов.

Также в нынешней линейке Mondeo остался 2,0-литровый дизель EcoBlue в трёх вариантах форсировки: 120 л.с. (крутящий момент – 340 Нм), 150 л.с. (370 Нм) и 190 л.с. (400 Нм). Младшая версия работает в паре с шестискоростной «механикой», средняя – либо с ней же, либо с восьмиступенчатым «автоматом», наиболее мощный дизель комплектуется исключительно «автоматом» (у него может быть как передний, так и полный привод).

Продажи Ford Mondeo в Европе постепенно падают с 2016 года. Если ещё в 2015-ом дилеры сумели реализовать 79 673 машины, то в 2019-ом показатель снизился до 39 555 шт. Этот результат на 20% меньше, чем годом ранее и на 50% меньше по сравнению с пиковым для нынешнего поколения 2015-ым.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, Ford намерен сфокусироваться на сегменте SUV (кроме того, останется ряд имиджевых моделей, таких как спорткар Mustang). В конце прошлого месяца мы публиковали рендер, который наглядно демонстрировал, каким может выйти новое поколение Mondeo (модель, вероятно, перейдёт в сегмент кроссоверов). Не исключено, что новинка получит приставку Evos к названию. В основу может лечь фордовская платформа C2, на которой базируются актуальный Focus, а также паркетник Kuga (на некоторых рынках – Ford Escape).

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