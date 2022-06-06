«Другой» Ford Focus променял три цилиндра на «турбочетвёрку» после рестайлинга

В Европе «четвертый» Ford Focus пережил полноценный рестайлинг еще в 2021-м, а в начале этого года раскрылся модернизированный вариант для КНР: фото и основные характеристики внесли в базу местного минпрома. Но только сейчас такой Фокус представлен официально. Причем это уже второе более-менее существенное обновление для китайской модели, первое провели в 2020-м. Напомним, для Поднебесной машины производит СП Форда и компании Changan. Ну и добавим, что на фирменных картинках пока запечатлены лишь седан и хэтч – кросс-универсал, видимо, обновят позже.

Обновленный седан Ford Focus ST Line для Китая 1 / 5 Обновленный седан Ford Focus ST Line для Китая 2 / 5 Обновленный седан Ford Focus ST Line для Китая 3 / 5 Обновленный седан Ford Focus ST Line для Китая 4 / 5 Обновленный седан Ford Focus ST Line для Китая 5 / 5

После предыдущего рестайлинга в плане внешности Фокусы для КНР отдалились от «старосветских», теперь же дизайн вновь унифицирован, хотя кое-какие особенности остались. Например, новые фары (у них отныне такая же форма, как у «европейца») по-прежнему примыкают к радиаторной решетке (саму решетку заменили), причем такое решение теперь не только у базовых машин, но и у исполнения ST Line (дореформенные «оспортивленные» версии для КНР спереди повторяли прежнюю «старосветскую» модель). Объявлено, что светодиодная головная оптика отныне имеется уже «в базе». Также расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков. А еще у китайской «четырехдверки» появился новый вариант S Edition на основе ST Line, его «фишки» — наклейка на капоте и почерневший спойлер на крышке багажника.



Седан Ford Focus S Edition для Китая 1 / 2 Седан Ford Focus S Edition для Китая 2 / 2

Вопреки ожиданиям, единое табло, как у остальных новых Фордов в КНР, Фокусу не досталось, внутри он вообще почти не изменился. Как и прежде, в Китае модели положены виртуальная приборка на 8 дюймов и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма. Особенности версий ST Line – отделка «под карбон», вышивка с названием комплектации на креслах и красная прострочка.



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«Оспортивленные» Фокусы теперь оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.5, этот движок пришел на смену «турботройке» аналогичного объема. Мощность нового турбомотора составляет 177 л.с. против 174 л.с. у предшественника, хотя максимальный крутящий момент прежний (243 Нм). «Турбочетверка» сочетается с шестиступенчатым «автоматом», тогда как трехцилиндровому мотору была положена 8АКП. Ford Focus с таким двигателем наберет первую «сотню» за 7,9 секунды (с «турботройкой» — за 8,9 секунды). «Простые» дореформенные Фокусы в Китае имеют трехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (122 л.с. и 153 Нм), который работает в паре с 6МКП или 6АКП, однако местные СМИ этот мотор не упоминают, так что пока неизвестно, оставили ли его для рестайлинговой модели.



Обновленный хэтчбек Ford Focus ST Line для Китая 1 / 4 Обновленный хэтчбек Ford Focus ST Line для Китая 2 / 4 Обновленный хэтчбек Ford Focus ST Line для Китая 3 / 4 Обновленный хэтчбек Ford Focus ST Line для Китая 4 / 4

На китайский рынок обновленный Ford Focus должен выйти в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Дорестайлинговая модель стоит где-то от 16 500 долларов.

