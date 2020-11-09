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  • Теряющий клиентов Ford Focus: на подмогу идёт принарядившийся кросс-универсал (больше блеска)

Теряющий клиентов Ford Focus: на подмогу идёт принарядившийся кросс-универсал (больше блеска)

09.11.2020 552 0 0

Американская марка официально анонсировала «внедорожный» универсал для Китая. Там модель внешне заметно отличается от европейской версии. По предварительным данным, на «поднебесном» рынке такой «сарай» предложат с безальтернативной «турботройкой» 1.5.

 

Семейство Ford Focus четвертого поколения дебютировало в 2018-м. Минувший год в Европе модель закончила в «плюсе»: по данным JATO Dynamics, там реализовано 224 065 единиц, что на 14% больше, чем годом ранее. В ковидном 2020-м спрос в Старом Свете на Фокус снижается. Так, согласно статистике уже самого Форда, по итогам января-сентября продано 128 829 штук – на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но вот в Китае дела у Фокуса еще хуже: результат 2019-го – около 50 700 экземпляров (-24%, без учета импортных версий ST; здесь и далее – статистика CarSalesBase), девяти месяцев 2020-го – примерно 24 700 штук (-33%). А ведь когда-то дилерам Форда удавалось продавать в КНР по 300 000 — 400 000 машин в год... На помощь придет новая версия – в Китае вот-вот стартуют продажи универсала Ford Focus актуального поколения, который прежде тут не был представлен, он составит компанию седану и хэтчбеку (у хэтча еще есть кросс-версия). Причем «сарай» пока заявлен исключительно с «внедорожным» обвесом, хотя в остальных странах наряду с кросс-универсалом Focus Active доступна и стандартная «пятидверка».

Кросс-универсал Ford Focus для Китая
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая
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Предназначенный для Поднебесной универсал внешне заметно отличается от других Фокусов четвертой генерации (местный кросс-хэтч в целом повторяет глобальную аналогичную). Итак, китайский «сарай» получил огромную радиаторную решетку с хромированными «штрихами» и блестящей же вставкой сверху, эмблема марки тоже стала больше и теперь красуется посередине решетки, а не над ней. Вдобавок у «сарая» заменили бамперы, еще модель в КНР получила два раздельных патрубка выхлопной системы (но не исключено, что один из них лишь имитация), плюс у нее хромированная окантовка стекол.

Габариты новинки в Ford не озвучили. Впрочем, основные характеристики еще в мае «слил» китайский минпром: длина универсала равна 4678 мм (на 10 мм больше, чем у европейского Ford Focus Active Wagon), колесная база – те же 2705 мм, что и у остальных китайских Фокусов (у «старосветской» модели расстояние между осями составляет 2700 мм). А вот дорожный просвет по-прежнему неизвестен. У кросс-хэтча в КНР этот показатель равен всего 150 мм, у европейских «внедорожных» Фокусов – 163 мм.

Кросс-универсал Ford Focus для Китая
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая
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Салон пока не засвечен. Скорее всего, как и китайскому «внедорожному» хэтчбеку Ford Focus, универсалу досталась мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, тогда как у остальных машин внутри установлен более компактный планшет (и в КНР, и в Европе). Ну и ждем иных материалов отделки.

По предварительным данным, китайцам универсал предложат только с бензиновой «турботройкой» 1.5 EcoBoost мощностью 174 л.с. У «поднебесных» хэтчбека и седана Ford Focus этот мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», вероятно, им же комплектуется и «сарай». Привод – исключительно передний.

Глобальный Ford Focus Active Wagon
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Глобальный Ford Focus Active Wagon
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Глобальный Ford Focus Active Wagon
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Глобальный Ford Focus Active Wagon
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Полноценная презентация нового «кроссовера» пройдет в рамках автосалона в Гуанчжоу, который откроется под конец ноября. Для Китая Фокусы производят на заводе СП Ford и Changan. Пока нет информации о том, получат ли в будущем подобное оформление передка китайские хэтчбек и седан, также неизвестно обновят ли в том же ключе европейскую модель. Но России уже все равно, ведь до нас «четвертый» Focus добраться не успел – марка свернула продажи своих легковушек, оставив лишь коммерческий Transit.

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