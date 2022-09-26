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  • Ford Focus ST Track Pack: хардкорный вариант хот-хэтча в обновлённом кузове

Ford Focus ST Track Pack: хардкорный вариант хот-хэтча в обновлённом кузове

26.09.2022 297 1 3

Спортивное подразделение Ford Performance представило пакет доработок для рестайлингового хот-хэтча Focus ST в Европе, в продаже он появится в ноябре.

 

В августе прошлого года компания Ford представила доработанный хот-хэтч Focus ST с приставкой Edition, а уже в октябре того же года актуальное семейство Фокусов четвёртого поколения пережило плановый рестайлинг, и для обновлённого Focus ST исполнения Edition заявлено не было. Теперь оно вернулось, но уже с именем Track Pack, то бишь «трековый пакет», при этом кое-какие технические отличия от Focus ST Edition всё же есть.

Track Pack доступен только для хэтчбека (обычный Focus ST предлагается ещё и в кузове универсал) и только в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» (обычный Focus ST можно заказать также с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом»). Двигатель на все «эс-тешки» после рестайлинга один — 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (280 л.с., 420 Нм), ведущие колёса у Focus ST, напомним, только передние. Электроника сама удерживает дроссельную заслонку открытой при переключениях передач, чтобы переключения были более плавными и быстрыми. Дифференциал снабжён блокировкой с электрогидравлическим управлением, водитель теперь может регулировать степень блокировки и вообще индивидуальных ездовых настроек в меню мультимедийной системы стало больше. Между тем ключевые динамические показатели остались прежними: до 100 км/ч Focus ST Track Pack разгоняется за 5,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

В подвеске, как и у прежней хардкорной версии Edition, на 10 мм занижен дорожный просвет (по сравнению с обычным Focus ST), установлены регулируемые стойки KW Automotive (12 положений на сжатие и 16 на отбой) и пружины с увеличенной на 50% жёсткостью, клиренс можно регулировать в пределах 15 мм.

От версии Edition сохранились облегчённые на 10% легкосплавные 19-дюймовые чёрные колёса, но они теперь обуты в шины Pirelli P Zero Corsa, а не Michelin Pilot Sport 4S, а за спицами теперь красуются более мощные тормоза Brembo: диаметр передних дисков увеличен с 330 до 363 мм, 4-поршневые фиксированные суппорты окрашены в красный цвет. Снаружи Focus ST Track Pack можно также идентифицировать по чёрным корпусам зеркал и чёрной крыше. Всё «железо» прошло настройку на легендарном автодроме Нюрбургринг в Германии.

Новый Ford Focus ST Track Pack будет продаваться только в Европе и только в избранных странах — в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Добавим, что в целом продажи Ford Focus в Европе продолжают падать: за первую половину этого года, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 37 024 экземпляра, что на 27% меньше, чем январе-июне 2021 года. Для сравнения скажем, что лидер С-класса — Volkswagen Golf — разошёлся тиражом 89 059 шт. (-31%). После завершения производства в 2025 году нынешний Ford Focus, скорее всего, покинет европейский рынок.

хэтчбек спортивные авто новинки Европа Ford Ford Focus

 

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1 комментарий
26.09.2022 20:41
meexarotte

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