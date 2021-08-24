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  • Ford Focus ST Edition: доработанная подвеска, но только в сочетании с «механикой»

Ford Focus ST Edition: доработанная подвеска, но только в сочетании с «механикой»

24.08.2021 64 0 0

Скоро компания Ford представит обновлённый Focus четвёртого поколения, но у спортивной версии ST своя эволюция: подразделение Ford Performance подготовило для хот-хэтча специальное исполнение с незамысловатым названием Edition, ориентированное на трековую езду и водителей с высоким уровнем подготовки.

 

В четвёртом поколении Фокуса, которое выпускается с 2018 года, не нашлось места полноприводной версии RS и на вершине линейки теперь находится считавшаяся ранее промежуточной версия ST с передним приводом, то есть прямой аналог VW Golf GTI. Нынешний Focus ST дебютировал в 2019 году и предлагается в кузове хэтчбек либо универсал, с бензиновой 2,3-литровой «турбочетвёркой» EcoBoost (280 л.с., 420 Нм) либо 2,0-литровым дизелем EcoBlue (190 л.с., 400 Нм).

ST Edition — это улучшенная и дополненная версия хэтчбека (универсал в исполнении ST Edition заказать нельзя) и предлагаться она будет только с бензиновым мотором, 6-ступенчатой МКП (на обычной бензиновой «эс-тешке» в качестве альтернативы можно выбрать 7-ступенчатый гидромеханический «автомат») и кузовом синего цвета Azura Blue с чёрными глянцевыми вставками (крыша, решётки на передке, гнёзда противотуманок, корпуса зеркал, диффузор в заднем бампере и спойлер на крышке багажника).

Мощность двигателя осталось прежней, а вот ходовая часть модернизирована и настроена на Нюрбургринге. В подвеске установлены регулируемые стойки KW Automotive (12 положений на сжатие и 16 на отбой) с двухтрубными амортизаторами из нержавейки и окрашенными в синий цвет пружинами, жёсткость которых на 50% больше, чем у стандартной «эс-тешки». Дорожный просвет уменьшен на 10 мм (притом что у стандартной «эс-тешки» он уже на 10 мм ниже, чем у обычного Фокуса), но его можно регулировать в диапазоне 20 мм. К подвеске предлагается специальная методичка с рекомендуемыми настройками для тех или иных условий.

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Ещё одна особенность ST Edition — облегчённые на 10% легкосплавные 19-дюймовые колёса, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S. Пакет Performance Pack с трековым режимом работы ездовой электроники входит в базовую комплектацию (для обычного ST – это опция), равно как и все прочие добродетели хот-хэтча — самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением, оригинальные поворотные кулаки, мощные тормоза. В салон добавили синий декор в тон кузова.

До 100 км/ч Ford Focus ST Edition разгоняется за 5,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

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Версия Edition доступна для заказа только в Европе, да и то не во всех странах, а только в наиболее, так сказать, драйверских — например, в Великобритании (поэтому на фотографиях праворульная версия).

Добавим, что в целом интерес к Фокусу в Европе падает: за первое полугодие 2021-го, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 50 861 шт., что на 39% меньше, чем в январе-июне 2020-го. Для сравнения скажем, что VW Golf за тот же период разошёлся тиражом 128.143 шт. (+6%), Skoda Octavia — 91 682 шт. (+21%), Toyota Corolla — 75 656 шт. (+24%). В первой десятке С-класса Focus, занимающий восьмую строчку, стал единственным, кто в первом полугодии показал отрицательную динамику продаж.

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