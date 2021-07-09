Новинки ×
  • «Посвежевший» Ford Focus: узнаваемый силуэт, но фонари и бампер новые

«Посвежевший» Ford Focus: узнаваемый силуэт, но фонари и бампер новые

09.07.2021 261 0 0

Европейцы предположительно получат обновлённый хэтчбек американской марки весной следующего года.

 

Компания Ford несколько лет назад начала постепенно выводить из своего модельного ряда «легковушки», сделав упор на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Несмотря на то, что стратегия затронула в той или иной мере все рынки присутствия бренда, в Европе всё ещё предлагается Focus. Автомобиль актуального четвёртого поколения появился здесь в 2018 году. В течение «ковидного» прошлого года старосветские дилеры продали 173 853 машины (меньше на 22,5% по сравнению с показателем 2019-го). Отрицательная динамика сохраняется у Фокуса и в этом году: за январь-май модель разошлась тиражом в 45 245 единиц (-30,8% по сравнению с тем же периодом 2020-го). Не исключено, что клиенты ждут обновлённую версию Focus, которая, вероятно, дебютирует до конца текущего года.

Рендер обновлённого Ford Focus

По предварительным данным, разработка рестайлинговой версии Ford Focus сейчас уже находится на завершающей стадии. Ранее прототипы модели, обклеенные маскировочной плёнкой, попадались фотошпионам, однако, официальных снимков будущей новинки пока нет. Ожидается, что «посвежевший» Фокус, предназначенный для Старого Света, компания представит в конце нынешнего года, а до дилеров автомобили доберутся весной 2022 года.

Рендер обновлённого Ford Focus (другой ракурс)

Недавно мы публиковали рендер будущей новинки, созданный дизайнером испанского издания motor.es; теперь он предлагает оценить внешность этого же автомобиля с другого ракурса – представлен вариант кормы. Судя по изображению, у «посвежевшего» автомобиля американской марки останется прежний узнаваемый силуэт, также, вероятно, в компании не стали трогать багажную дверь хэтчбека. Но изменения всё-таки ожидаются: в ходе обновления Фокусу изменят фонари (возможно, они получат новую «начинку»), а также пересмотренный задний бампер.

На фото: актуальный Ford Focus

Судя по предыдущему рендеру, у «посвежевшего» Ford Focus головная оптика окажется более узкой формы, фары получат по широкой изогнутой светодиодной линии, которая пройдёт по нижнему краю. Кроме того, поклонникам модели стоит готовиться к другой радиаторной решётке и иной конструкции воздухозаборников в переднем бампере. В целом ожидается, что у обновлённой версии модели будет более современное и спортивное оформление экстерьера.

Ряд изменений будет и в интерьере: к ним можно отнести новые материалы для отделки салона, а также появление более крупного сенсорного экрана мультимедиа Sync 4. Напомним, эта информационно-развлекательная система дебютировала на первом «электрокроссовере» бренда – Ford Mustang Mach-E. Помимо этого, не исключено, что «посвежевший» Фокус может получить расширенный комплекс ассистентов водителю и различные дополнительные функции, отвечающие за комфорт.

На фото: салон актуального Ford Focus

Как мы отмечали ранее, в моторной линейке обновлённого Ford Focus останутся бензиновые 1,0-литровые двигатели EcoBoost (в составе «мягкогибридной» установки MHEV), их отдача варьируется в диапазоне от 100 до 155 л.с. Также по-прежнему будут предлагаться 1,5-литровые версии с отдачей от 150 до 182 л.с. и дизель EcoBlue (мощность – от 120 до 155 л.с.). Ещё в линейке Фокуса будет подзаряжаемый гибрид, в основу установки которого войдёт бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная мощность системы равна 190 л.с. У такой версии ожидается передний привод, восьмиступенчатый «автомат» и батарея ёмкостью (1,1 кВт*ч).

Как изменится цена модели после выхода на рынок обновлённой версии, пока неизвестно. На одном из крупнейших авторынков Европы, в Германии за актуальную версию хэтчбека просят не менее 17 990 евро, что эквивалентно примерно 1,59 млн рублей по текущему курсу). Напомним, в России Фокусы больше не продаются.

хэтчбек авторынок новинки Ford Ford Focus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Ленивые эстеты: что ломается в датчике дождя и можно ли его поставить самостоятельно? Ох, как быстро умнеют автомобили! Вроде не так давно этот датчик считался чем-то непонятным и избыточным, а сейчас уже многие воротят лица от машин, на которых этих датчиков нет. Обленились... 1119 1 1 08.07.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Zafira B c пробегом: карманы кузова с грязью и ломкая проводка Учитывая почти полное исчезновение минивэнов как класса, шансов купить живой экземпляр становится с каждым годов всё меньше (если, конечно, вас не устраивает Лада Ларгус). Уже почти почили в... 2570 2 1 08.07.2021
Статьи / Авто недели Как Camry 3.5, только побольше: стоит ли покупать Toyota Highlander II за 1,5 миллиона рублей Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL, можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero, м... 16846 3 1 06.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 141116 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 53156 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 50891 1 21 22.04.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings