Ford готовит рестайлинговый Focus: новое изображение будущей новинки

Ожидается, что «посвежевший» Фокус будет представлен в конце текущего года, а выйдет на европейский рынок весной 2022-го.

Ford постепенно сокращает свою линейку «легковушек», фокусируясь на сегменте SUV: этот процесс в той или иной мере затронул все рынки присутствия бренда. Тем не менее, в Европе по-прежнему доступен, к примеру, Focus: его актуальное четвёртое поколение появилось в 2018-ом. Отметим, по итогам «ковидного» 2020 года старосветские дилеры реализовали 173 853 экземпляра, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году у Фокуса сохраняется отрицательная динамика: за первые пять месяцев клиенты купили 45 245 машин, что на 30,8% меньше, чем в январе-мае 2020-го.



На фото: актуальная версия Ford Focus

Вероятно, нынешний спад отчасти можно объяснить тем, что поклонники бренда ждут обновлённую модель, разработка которой сейчас находится в завершающей стадии. Предполагается, что «посвежевший» Ford Focus, предназначенный для европейского рынка, будет представлен в конце текущего года, а живые продажи новинки стартуют весной 2022-го.



После обновления у компактной модели, скорее всего, по-прежнему останутся исполнения Active, Vignale и «заряженная» версия Focus ST. Ожидается, что у обновлённой версии будет более современное и спортивное оформление экстерьера. Прототипы модели в камуфляже ранее попадали в объективы фотошпионов, однако, компания пока держит внешность будущей новинки в секрете.

Это даёт простор для фантазии художников: свой вариант внешности обновлённого Ford Focus представил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у «посвежевшего» автомобиля американской марки головная оптика будет более узкой формы и с новой светодиодной «начинкой» – широкая изогнутая линия пройдёт по нижнему краю фар.



Рендер обновлённого Ford Focus

Компактный автомобиль, вероятно, получит изменённую решётку радиатора и воздухозаборники иной конструкции в переднем бампере. Кроме того, автомобилю наверняка расширят палитру доступных цветов для окраса кузова. Скорее всего, в ходе обновления модель получит новые варианты легкосплавных колёсных дисков и другие задние фонари.

В интерьере тоже будет несколько изменений. Стоит ждать новые материалы для отделки, а также появление нового более крупного сенсорного экрана мультимедиа Sync 4 (информационно-развлекательная система дебютировала на первом «электрокроссовере» бренда – Ford Mustang Mach-E). Ещё «посвежевший» Фокус, возможно, получит расширенный комплекс помощников водителям.



На фото: салон актуальной версии Ford Focus

В моторной гамме обновлённого Ford Focus останутся бензиновые 1,0-литровые двигатели EcoBoost (в составе «мягкогибридной» установки MHEV), их отдача варьируется в диапазоне от 100 до 155 л.с. Также по-прежнему будут продаваться 1,5-литровые версии с отдачей от 150 до 182 л.с. и дизель EcoBlue (мощность – от 120 до 155 л.с.). Кроме того, в линейке Фокуса будет подзаряжаемый гибрид, в основу установки которого войдёт бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная мощность системы равна 190 л.с. У такой версии ожидается передний привод, восьмиступенчатый «автомат» и батарея «скромной» ёмкости (1,1 кВт*ч).

